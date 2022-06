Voici à quel point le Covid se propage plus vite près de chez vous

D’après les derniers chiffres officiels publiés par Sciensano , le taux de reproduction (ou "Rt") national - qui se calcule sur base du nombre d’hospitalisations quotidiennes - poursuit son rebond entamé au début du mois de juin.

Estimé à 0,824 entre le 24 et le 30 mai, le "Rt" belge (qui est considéré comme un des indicateurs les plus intéressants pour comprendre l’évolution de la pandémie) oscille désormais entre 1,074 et 1,244.

En restant au-dessus du seuil symbolique de 1 pour la troisième semaine d’affilée, le taux de reproduction nationale confirme que la pandémie s’accélère.

En comparaison, le "Rt" belge n’avait plus été aussi élevé depuis le mois de janvier 2022, lorsque le pays sortait de la dernière vague hivernale.

"Mais il ne faut pas s’alarmer", rassure toutefois Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. Selon lui, "il faut tenir l’évolution des indicateurs à l’œil, mais il est beaucoup trop tôt pour considérer que la situation est grave ou inquiétante." Et ce, d’autant plus que le taux de reproduction belge se stabilise pour la première fois depuis un mois.

"Il suffit de regarder ce qu’il se passe ailleurs pour ne pas trop s’inquiéter, poursuit l’infectiologue. Prenez le Portugal . Ce pays a connu une situation similaire à la nôtre dès le mois de mai. Aujourd’hui, les tendances repartent à la baisse. Et puis, la Belgique n’est pas un cas unique en Europe: tous nos voisins, ou presque, enregistrent une hausse sensible des contaminations et des hospitalisations. Pourtant, la situation reste sous contrôle."

Plutôt optimiste pour cet été, Yves Van Laethem estime d’ailleurs que les voyages à l’étranger et les festivals ne devraient pas faire exploser les tendances Covid comme ce fut parfois le cas par le passé. "Le contexte est totalement différent, explique-t-il. C’est l’été, les gens sont à l’extérieur. Il n’y a donc pas de raison d’imposer de nouveau le masque au grand public." Y compris dans les lieux confinés, comme les transports en commun? "Même dans ces endroits, ça me semble illusoire pour l’instant. À part peut-être pour les personnes plus fragiles, immunodéprimées ou qui sont déjà porteuses de pathologies lourdes. Mais là encore, c’est à chacun à décider."