De plus en plus de personnes ressentent les symptômes des EHS. Ceux-ci ont tenu leur assemblée générale à Rièzes pour échanger et partager leur vécu.

2 Les discriminations en matière de logement augmentent

Les dossiers pour discrimination en matière de biens et de services sont en hausse, particulièrement en ce qui concerne l’accès au logement , relève Unia. Le manque de logements abordables et adaptés augmente le risque discriminatoire.

3 Fake news chinoise sauce Belgique

Le pouvoir chinois s’est servi d’images de la manifestation du 20 juin à Bruxelles à des fins de propagande anti-otan .

4 Décarboner la culture pour lutter contre le réchauffement climatique

La banque Triodos et l’association Prométhéa ont organisé mercredi à Bruxelles une conférence pour réduire l’empreinte carbone du secteur culturel .

5 Les statistiques au service de la médecine

Un million de dollars va être remis à des statisticiens.Comment les statistiques aident-elles la santé? Explication de Stijn Vansteelandt .

6 L’agroécologie comme modèle agricole wallon

Six millions de budget sont prévus, sur 4 ans , pour amener l’ensemble des fermes wallonnes vers une agriculture plus durable.

7 Décrocher, pour mieux se rapprocher

La 8eédition de "Décrocher la lune" connaîtra son apothéose le 24septembre, à La Louvière. Un événement qui rassemble au-delà de la région du Centre .

8 Delia, le coach du Standard, veut une équipe plus compacte

L’entraîneur du Standard n’a pas caché les points à travailler, après le succès à Manage.

9 L’Union se sait attendue: «Cela ne nous fait pas peur»

La préparation de l’équipe de Geraerts a commencé ce jeudi. Elle a un mois pour être prête car les grands rendez-vous arrivent vite.

10 Les Lions passent en quarts par la grande porte

Les Belges ont marqué le coup en venant à bout des États-Unis et en terminant invaincus dans leur poule.