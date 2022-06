Perturbations dans les airs, mais aussi sur le rail cette semaine: il y aura moins d’Eurostar vers Londres

En plus des grèves chez Brussels Airlines et Ryanair, des perturbations sont attendues cette semaine sur le rail… britannique. Les voyageurs qui souhaitent prendre l’Eurostar pour se rendre à Londres cette semaine pourraient être affectés par les grèves des trains au Royaume-Uni. Les cheminots y arrêteront en effet le travail mardi, jeudi et samedi. Il y aura dès lors moins de trains que d’habitude ce jour-là entre Bruxelles et Londres et vice versa, prévient l’entreprise ferroviaire sur son site internet.