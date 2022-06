La carte de tous les radars-tronçons et ceux à venir: le nouvel ennemi des automobilistes

Leur particularité?Ce nouvel ennemi des chauffards contrôle la vitesse moyenne des automobilistes entre deux points grâce à une double lecture des plaques d’immatriculations (et non un cinémomètre). "Ce dispositif mesure non seulement la vitesse à différents points de passage, mais calcule aussi une vitesse moyenne", précise-t-on au cabinet de la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR). De plus, certains de ces radars ne sont plus systématiquement signalés par un panneau (en particulier en Flandre).

Les radars tronçons ont fleuri en masse ces derniers mois sur les routes belges: on en dénombre 29 sur des voiries régionales (qu’on vous présente dans notre carte interactive). Trente-trois nouveaux dispositifs supplémentaires seront activés d’ici l’été 2023, annonce le cabinet de la ministre wallonne de la Sécurité routière.

Il existe par ailleurs 23 radars fédéraux sur les autoroutes wallonnes. La police fédérale n’entend pas, dit-elle, communiquer sur les lieux exacts des radars tronçons "ni si et quand ils sont actifs". "L’idée est que le conducteur doit respecter les limitations de vitesse, qu’il y ait un radar-tronçon actif ou pas", a indiqué un porte-parole.

Sauf que, dernièrement, sept autoroutes ont été dotées d’un radar-tronçon: cinq en Wallonie et deux en Flandre. Au sud, la portion la plus longue est celle de l’A4/E411, l’autoroute des vacances pour de nombreux Belges en été et l’une des routes plus empruntées du pays. Le tronçon va de Assesse à La Bruyère, en direction de Bruxelles, soit toute la portion proche de Namur. On retrouve aussi l’autoroute la plus dangereuse du pays selon une étude de Budget Direct, l’A54/E420, avec un tronçon de Charleroi à Pont-à-Celles, direction Nivelles. Le reste se trouve principalement dans le Hainaut, à savoir l’A16/E42 avec un contrôle de Bernissart à Péruwelz, direction Tournai en venant de Mons, l’A7/E19 de Seneffe à La Louvière, direction Mons, et l’E42 de Fleurus à Jemeppe-sur-Sambre, direction Namur.

En raison d’une capacité de traitement limitée, des marges de tolérance sont appliquées en Wallonie et à Bruxelles, tandis que des quotas sont mis en place en Flandre pour les contrôles de vitesse. La marge de tolérance introduit un seuil de vitesse supplémentaire pour l’établissement d’un procès-verbal. Ce seuil est donc plus élevé que la vitesse légalement autorisée. Quant aux radars-tronçons, ils ne sont pour le moment actifs qu’à certaines heures.

Si les radars-tronçons fonctionnent actuellement par intermittence, en raison d’une capacité de traitement limitée, ils seront actifs 24 heures sur 24 sans marge de tolérance au plus tard cet été, d’après le ministre de la Justice. Nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises le cabinet ministériel pour savoir si le délai serait respecté, mais aucun porte-parole de M. Vincent Van Quickenborne ne nous a rappelés.

La police et le parquet vont recevoir des moyens supplémentaires afin d’être en mesure de traiter l’ensemble des infractions, indiquait il y a peu le ministre. Dans les centres régionaux de traitement (CRT) de la police fédérale, qui sont chargés de rédiger les PV, 58 personnes supplémentaires ont été mises à disposition cette année, selon le ministre. Les parquets et les tribunaux de police vont également recevoir du renfort.