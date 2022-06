Face à l’inflation, un francophone sur deux a déjà adapté sa consommation alimentaire

D’ailleurs, 52% de l’échantillon représentatif de 500 personnes interrogées en avril disent en fait avoir déjà adapté leurs habitudes: soit en achetant des produits en réduction, en n’achetant que l’essentiel, en achetant moins, en n’achetant pas de produits coûteux ou en se concentrant sur les marques distributeurs.

Elles sont à peu près la même proportion à penser que les prix vont continuer leur hausse. Dans ce contexte, les critères auxquels les consommateurs accorderont le plus d’importance sont: les promotions et les réductions, les prix et le choix du point de vente, tandis que le caractère bio de l’aliment aura moins d’impact sur le choix, selon l’étude. Globalement, les francophones mettent la priorité sur les comportements permettant de renforcer leur pouvoir d’achat, parfois au détriment de comportements tournés vers l’écologie et la préservation de l’environnement, note-t-on.