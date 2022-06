10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 15 juin 2022

Il existe de fortes disparités géographiques en matière d’accès à des soins dentaires conventionnés, révèle une étude Solidaris. Cela contribue à augmenter les inégalités sociales: les personnes les plus précarisées et les plus de 65 ans, même les plus aisés, renoncent plus souvent à se rendre chez le dentiste.

Un an après la tornade de Beauraing: des images gravées dans les yeux des pompiers et des secouristes

La tornade n’a pas été une mince affaire pour les secouristes beaurinois. Il a fallu gérer un nombre impressionnant d’interventions.

+ Un an après la tornade de Beauraing: "À chaque fois que le roi vient, il demande des nouvelles" (vidéo)

Polémique: pourquoi la France n’a pas diffusé les portraits-robots du violeur de la Sambre dans la presse, la Belgique en a, elle, publié un

Sur les sept portraits-robots du violeur de la Sambre réalisés en Belgique et en France, seul l’un d’eux a été publié dans la presse belge. La justice française ne les a, elle, pas diffusés au grand public, mais bien à travers une circulaire transmise uniquement aux différents services de police. Un choix qu’elle assume.

Elle refuse de voter un point du conseil communal parce qu’il n’est pas rédigé en écriture inclusive

À Tubize, Lyseline Louvigny (MR) a refusé de voter un point car l’écriture inclusive n’avait pas été appliquée dans un document communal .

Les Mollets Solidaires: un moment de partage à vélo entre un bénévole et une personne âgée ou moins valide (Vidéo)

Faire profiter des personnes âgées ou moins valides d’une balade à vélo , c’est le principe des Mollets Solidaires. Ce projet inclusif, participatif et citoyen a vu le jour dimanche.

Namur: 111 ans plus tard, il retrouve le graffiti de son papa, éternel survivant de la Grande Guerre, dans les souterrains de la citadelle (vidéo)

Au début des années 1910, Auguste Colas laissait trois graffitis dans les souterrains de la citadelle. 111 ans plus tard, son fils, Michel, a pu les découvrir, les palper, ému.

À Chaumont-Gistoux, ils ont planté un champ de chanvre, «la seule plante qui nourrit, loge, habille et soigne»

La CBX Foundation a installé, rue Roblet à Chaumont-Gistoux, un champ de cannabis expérimental et une expo sur cette plante. Pour démontrer ses nombreuses propriétés et déconstruire les idées reçues.

Batshuayi après son nouveau but face à la Pologne: «J’ai gagné des points»

Quatre matchs, quatre actions décisives. Michy Batshuayi est l’homme fort du secteur offensif des Diables rouges en ce rassemblement de juin .

Martinez au sujet de la victoire face à la Pologne: «C’est encore plus satisfaisant de gagner comme ça»

Martinez n’a pas boudé son plaisir : il a aimé la réaction de son équipe et le match qu’elle a livré "avec personnalité".

Antoing: les premiers vacanciers attendus ce jeudi à l’éco-resort Your Nature (photos)

Les logements insolites de Your Nature, implantés au cœur du bois de Fouage (Antoing), ouvriront ce jeudi. Ses gestionnaires ont l’ambition de faire de ce site une attraction touristique qui rayonne bien au-delà de la Wallonie picarde.