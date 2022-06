Crème solaire: les bons réflexes à adopter pour vous protéger au mieux du soleil

Dès lors quels sont les réflexes adopterpour se protéger efficacement? On fait le point sur la question avec un dermatologue.

1. «Se protéger pour ne jamais avoir de coups de soleil»

"Nous ne sommes pas égaux face au soleil", explique le dermatologue Dominique Tennstedt. Le niveau de protection recommandé dépend de plusieurs facteurs: dont l’heure d’exposition au soleil - il ne vaut mieux pas s’exposer entre 11h et 16h - et de la coloration de votre peau.

"Idéalement, nous devrions mettre de la crème solaire toutes les deux heures, ce que peu de gens font.C’est pourquoi il vaut donc mieux privilégier un indice 50 au 30, quel que soit votre type de peau pour être davantage protégé".

De plus, la dose de crème recommandée est de 2mg/cm2, ce qui représenterait un demi-tube par personne… à chaque fois, ce qui "évidemment n’est pas possible", reconnaît notre spécialiste.

Privilégiez donc un indice élevé.

2. L’ombre ne nous protège qu’en partie

Le dermatologue rappelle aussi l’importance de se protéger puisque le soleil frappe presque partout. "Qu’on marche, qu’on coure ou que l’on soit allongé, on a le même soleil".

La meilleure protection, c’est le vêtement

Autre chose importante à savoir, l’ombre d’un parasol par exemple, d’une pergola ou d’un arbre n’est pas la protection idéale. "Cette ombre vous protège en partie. Vous restez exposés à des rayons indirects. Ceux-là rebondissent et vous atteignent".

On ne doit pas se protéger uniquement que lorsqu’il y a du soleil puisque les rayons UV traversent facilement les nuages et peuvent abîmer la peau.

"La meilleure protection, c’est le vêtement", rappelle le dermatologue.

3. Bien protéger les enfants

Les enfants sont aussi des cibles fragiles qu’il convient de bien protéger des rayons du soleil. Avec des crèmes spécialisées? "Les crèmes pour enfants ont les mêmes écrans contre le soleil. Ce qui va changer un peu c’est que la crème sera plus fluide et agréables à mettre. Elles ne protègent pas mieux ou moins qu’une autre. Tout dépend de l’indice".

Pour les enfants, il existe aussi des vêtements anti-UV "qui protègent parfaitement bien". N’hésitez pas à coupler cela avec un chapeau et des lunettes de soleil.

4. Appliquer sa crème avant de s’exposer?

Il existe deux types de crème solaire à distinguer: les écrans et les filtres solaires, qui, attention, ne s’appliquent pas au même moment."La protection offerte par les écrans se rapproche à celle du vêtement. On peut l’appliquer au moment de s’exposer", explique Dominique Tennstedt.

Les crèmes de type "filtre" - qui représentent la majorité des produits vendus sur le marché - doivent être mises obligatoirement 30 minutes avant de s’exposer au soleil.

5. Où acheter ses crèmes solaires?

Le marché regorge de produits solaires en tout genre avec des alternatives bon marché également.

Que privilégier, selon ce spécialiste? "Je recommande d’acheter les produits de marque cosméto-pharmaceutique (ndlr: avec des marques telles que Bioderma, Uriage, Avène, La Roche-Posay) en pharmacie ou parapharmacie. Ils sont certes plus chers, cela ne fait pas de doute, mais comparez le prix à la santé, il ne faut pas hésiter".

6. Spray ou crème?

Privilégiez les crèmes aux sprays, nous explique le dermatologue. Ce dernier est "moins efficace qu’une crème puisqu’il ne se masse pas du tout ou peu.Masser est excellent et permet de faire rentrer la crème dans la peau".

À indice égal, une crème sera donc "plus efficace".

7. Crème de l’an dernier, à jeter?

Il n’est pas rare qu’il nous reste un pot/tube de l’été dernier dans nos armoires. Faut-il pour autant les jeter? L’idéal est de ne pas faire de stocks trop prolongés et d’utiliser la crème de l’année, nous explique Dominique Tennstedt.

"Une crème ouverte l’an dernier reste utilisable bien que légèrement moins efficace puisqu’elle aura connu une petite dégradation des produits actifs". Petite astuce dans ces cas-là, enlevez toujours le premier centimètre "parce que cette crème s’oxyde".

8. Se retartiner après la baignade?

"La majorité des crèmes sont waterproof et se dissolvent peu dans l’eau". Il ne faudrait donc pas s’enduire à nouveau à la sortie de la baignade. Sauf "si on a largement dépassé les deux heuresde protection."

Toutefois, n'hésitez pas à en remettre régulièrement sur les zones directement exposées: le visage, le nez, les épaules et le dos des pieds.

9. Que faire en cas de coup de soleil?

Et si par malheur, vous n’avez pas réussi à éviter le coup de soleil: que faire? La première chose est évidente, "se retirer du soleil". Ensuite, le meilleur traitement pour un coup de soleil est d’appliquer une crème à la cortisone qui va "immédiatement soulager la douleur" et de recouvrir la zone avec un vêtement.

Et quid des crèmes après-soleilclassiques? "Ce sont surtout des crèmes de confort, plutôt hydratantes et ne vont rien guérir du tout".

10. On ne bronze pas avec de la crème solaire: un mythe?

La crème solaire ne vous empêchera pas de prendre de jolies couleurs."On bronze un peu mais lentement, et c’est très bien.Plus on bronze lentement, plus on sera protégé après-cela et moins il faudra mettre de crème."