Après le Covid, «il est essentiel de renforcer l’égalité des chances» en Belgique

" La Belgique a très bien réussi à répondre à la pandémie. Mais, comme pour tout pays, il y a désormais d’autres défis, que ceux-ci soient nouveaux ou plus structurels ", dévoile ainsi Mathias Coorman, secrétaire général de l’OCDE.

En effet, si l’organisation relève dans un premier temps un rebond de l’activité économique post-Covid, pointantdans le volet belge de ses dernières études économiques présentées ce mardi des mesures de soutien " adaptées ", " la résilience globale des marchés du travail face à la pandémie " et " une croissance du PIB de 6.2% en 2021 ", elle souligne dans un second temps que les travailleurs jeunes et peu qualifiés ont été touchés " de manière disproportionnée " par la crise.

En d’autres termes, la crise sanitaire a creusé le fossé des inégalités.

Taux d’emploi

Ainsi, si le taux de chômage en Belgique (6.3%) se révèle inférieur à la moyenne de l’OCDE (7,1%), l’organisation relève que le chômage des jeunes (15-24 ans) est nettement plus élevé chez nous (18.2%) que pour la moyenne (12.8%). De même, le chômage longue durée (1 an et plus) reste particulièrement conséquent en Belgique (2.3%), au regard de cette même moyenne (1.3%).

Mais ce qui inquiète le plus l’OCDE, c’est le faible taux de participation: l’un des plus faibles de la zone. Et ce, malgré un taux d’emploi vacant important (4.7%).

En Belgique, le taux d’emploi dépasse tout juste la moyenne: 51.1% des 15 ans et plus (soit environ 70% des 20-64 ans, bien en deçà de nos voisins). L’OCDE observe par ailleurs une forte disparité de genre: 55.2% chez les hommes pour 47.1% seulement chez les femmes.

L’organisation marque d’ailleurs au fer rouge le taux d’emploi " particulièrement bas " des mères de jeunes enfants, constatant notamment que " les parents à faibles revenus sont peu incités à travailler ".

«Un énorme problème»

Le constat est particulièrement criant chez les bas revenus. " Les taux d’imposition de l’activité pour les parents isolés à faible revenu et les deuxièmes apporteurs de revenus avec enfants sont parmi les plus élevés de l’OCDE et devraient être réduits ", souligne l’organisation, qui précise que " des améliorations ciblées des incitations au travail devraient rendre le travail attractif pour les parents isolés, qui sont confrontés à un taux d’imposition de 84.8% lorsqu’ils bénéficient d’allocations de chômage, ce qui est supérieur à la moyenne de 68.1% de l’OCDE ".

" Plus de gens qui participent ne peut qu’être bénéfique ", reconnaît le Premier ministre Alexander De Croo. Et si ce taux a récemment augmenté, " il reste trop faible ", concède encore le Premier." C’est un problème énorme ".

Enseignement

Un autre facteur important d’inégalité en Belgique réside dans l’enseignement, observe par ailleurs l’OCDE, qui souligne que les élèves en difficulté sont plus nombreux dans les milieux moins favorisés.

Or, si des efforts de mixité sociale ont été entrepris ces dernières années et que " les établissements d’enseignement sont incités à diversifier leurs effectifs d’élèves ", l’organisation relève qu’ils ne le sont " pas à obtenir de bons résultats scolaires dans des conditions difficiles ".

Progresser, plutôt que réussir

Pour ce faire, " il faudrait utiliser des indicateurs de performance fiables ainsi que d’autres données sur la réussite scolaire pour éclairer les décisions de financement des établissements en fonction des progrès accomplis dans l’accompagnement des élèves défavorisés ", précise l’organisation.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les nombreuses réformes héritées du Pacte pour un enseignement d’excellence visent, entre autres, à réduire ces inégalités scolaires.

Ce défi est d’autant plus important aux yeux de l’OCDE que la crise a accentué le constat: " Les élèves défavorisés ont accumulé un retard d’apprentissage de plus de 3 ans à l’âge de 15 ans ", relève l’organisation.

Ces profs qui arrêtent en début de carrière

L’OCDE pointe en outre le " taux de sortie du métier des enseignants débutants est élevé, en particulier dans les établissements défavorisés, et les conditions de travail en début de carrière sont précaires " et encourage à " une amélioration des incitations et de la formation des nouveaux enseignants ", de sorte à permettre de " les attirer dans des établissements où la concentration d’élèves défavorisés est forte ".

Mobilité sociale

L’OCDE pointe également le manque de formation en cours de carrière et le manque de reconversion professionnelle des travailleurs issus de milieux socio-économiques moins favorisés.

" Les différences de participation à la formation tout au long de la vie suivant l’âge et le niveau de compétences sont considérables , note ainsi l’organisation dans son rapport d’étude. Il faut fournir une orientation professionnelle efficace aux personnes qui en ont le plus besoin et ont du mal à appréhender la multiplicité et la complexité des dispositifs de formation tout au long de la vie proposés par différents organismes. Sachant que les services d’orientation professionnelle sont de plus en plus fournis en ligne, il faudrait conserver pour les personnes ayant de faibles compétences numériques ou un accès limité à internet la possibilité de bénéficier de ces services en face-à-face ."

Le Premier ministre De Croo rejoint ce constat: " La mobilité sociale est vraiment importante. Car nous n’avons pas en Belgique de ressources naturelles. Nos ressources, ce sont nos cerveaux, notre ambition, nos talents. Et je reste convaincu que dans notre pays on gâche trop de talent ".

Accès au logement

Enfin, un dernier facteur d’inégalités souligné par l’OCDE réside dans " le coût du logement ", lequel " constitue une surcharge financière pour 70% des ménages à faible revenu ".

L’organisation recommande dès lors d’" élargir le champ d’application des allocations de logement aux locataires du marché privé ", tout en travaillant sur l’offre de logements sociaux.

Car pour l’organisation, " le manque de logements abordables et de qualité peut accentuer la ségrégation résidentielle et l‘inégalité des chances ". Or, elle remarque que " l’offre de logements sociaux est très nettement inférieure à la demande, en particulier dans les grandes villes comme Bruxelles ".

Ségrégation

Et si l’OCDE salue certaines mesures prises en matière d’imposition du logement par les Régions depuis que la compétence leur est dévolue (2014), elle met en garde contre le risque de " ségrégation spatiale " que " le développement du logement social doit éviter d’exacerber ".

L’organisation remarque ainsi que " de manière générale, les stratégies explicites de mixité sociale dans le logement social n’ont pas eu d’effets positifs appréciables ", mais que, " en revanche, de vastes projets de rénovation des grands ensembles de logements sociaux et des abords immédiats lancés dans certains pays se sont révélés prometteurs ".