Prolongation du nucléaire - «Il faut qu’Engie arrête de jouer avec les pieds du gouvernement», estime Paul Magnette

"Quand j’étais ministre de l’Energie, j’avais un plan très simple qui n’a jamais pu être mis en œuvre parce qu’à l’époque, Alexander De Croo a retiré la prise du gouvernement fédéral mais ce plan est toujours là: on oblige Engie à produire, à un prix fixe, une certaine quantité d’électricité nucléaire; le gouvernement achète cette électricité à un prix déterminé par le régulateur et la revend ensuite aux particuliers et aux entreprises à un prix plus bas que le prix actuel", a-t-il expliqué.

La semaine passée, le président de la N-VA, Bart De Wever, avait accusé la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) de vouloir faire échouer la négociation avec Engie sur les conditions de la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. "Tinne Van der Straeten négocie pour échouer", avait-il affirmé sur le plateau de VTM, à propos des pourparlers menés depuis le début du printemps par la ministre Groen et le Premier ministre Alexander De Croo avec Engie, l’énergéticien français qui exploite les centrales via Electrabel. L’accusation avait été réfutée par les écologistes.