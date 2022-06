Des organisations condamnent le faible taux de régularisation des ex-grévistes de la faim

Le CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers), le MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) et des groupes issus des syndicats CSC et FGTB ont déploré mercredi que sur les 442 demandes de régularisation introduites par des anciens grévistes de la faim, seules 55 ont fait l’objet d’une décision positive.