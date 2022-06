L’école primaire en voie de disparition: 3 questions sur les nouveaux référentiels du tronc commun

Implémentée en troisième année du maternel depuis deux années scolaires , la réforme du tronc commun arrivera dans le premier degré de l’enseignement primaire (P1 et P2) lors de la rentrée prochaine. Elle se poursuivra ensuite, année après année, pour concerner l’ensemble des élèves scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) depuis la troisième maternelle jusqu’à la troisième secondaire à l’horizon 2028-2029. Il s’agit de l’un des chantiers majeurs initiés dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, et qui vise, d’une part, à lutter contre l’échec scolaire et, d’autre part, à revaloriser le qualifiant. Elle est en outre appelée à améliorer substantiellement le niveau général de l’enseignement en Belgique francophone, tout en modernisant les savoirs, savoir-faire et compétences enseignés.

Missions

Cela faisait pratiquement vingt-cinq ans que l’on n’avait plus touché aux contenus d’apprentissage.

Depuis le fameux décret Missions de 1997, qui définit les " missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ", les " socles de compétences " définissaient pour chacune des matières enseignées les apprentissages à inculquer aux élèves dans le fondamental et le premier degré du secondaire.

Ce mardi, les députés de la FWB réunis en commission de l’Éducation ont approuvé à la majorité – l’opposition s’étant à ce stade abstenue – le projet de décret déterminant les nouveaux référentiels de compétences du tronc commun, appelés ainsi à succéder aux socles et à ainsi structurer l’école de demain.

" Poussé par la volonté de créer un bagage réellement commun pour tous les élèves de la FWB, ce nouveau tronc commun, renforcé et redéfini, ambitionne de donner à chaque élève, quel que soit son profil, les outils pour qu’il acquière, d’une part, l’ensemble des savoirs fondamentaux de nature à lui permettre d’apprendre tout au long de sa vie et, d’autre part, des savoirs, des savoir-faire et des compétences nécessaires au développement d’une citoyenneté ouverte sur le monde et à l’épanouissement personnel social culturel et professionnel, peu importe l’orientation ultérieure de ses études ", rappelle la ministre de l’Éducation, Caroline Désir.

Progressivité

Concrètement, ce tronc commun articulé autour des nouveaux référentiels devra " assurer la cohérence et la progressivité des apprentissages " de tous les élèves scolarisés en FWB, et ce, jusqu’au terme de la troisième année du secondaire, insiste la ministre. Au point que cette année deviendra de facto une véritable année charnière entre " l’école du tronc commun " – laquelle s’étalera donc sur 10 années – et " l’école post-tronc commun ", que l’on pourrait aussi qualifiée d’" école orientée ". De quoi, in fine , réduire l’importance de la césure que l’on connaît aujourd’hui entre la sixième année du primaire et la première année du secondaire. Et ainsi voir le concept même d’école primaire progressivement s’évaporer?

Pour l’heure, la proposition de décret validée ce mardi en commission poursuit son parcours législatif: dans deux semaines, elle devrait – sauf énorme surprise – être actée en séance plénière du Parlement. Les nouveaux référentiels seront alors officiellement adoptés.