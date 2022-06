Cours de néerlandais: on ne sort pas bilingue de l’école… et c’est normal!

Voici quelques semaines, le président ad interim du CD&V, Sammy Mahdi , fustigeait d’ailleurs le fait que, dans les écoles wallonnes, l’apprentissage du néerlandais n’était pas une obligation; un début de regain d’une polémique dans laquelle s’était engouffré Georges-Louis Bouchez . " Si je ne parle pas le néerlandais, c’est la faute du système scolaire wallon ", avait alors asséné le président du MR dans DagAllemaal .

DanyÉtienne, spécialiste de l’enseignement des langues et doyen de la faculté de traduction-interprétariat de l’Université Saint-Louis de Bruxelles, n’est pas d’accord.

L’école a-t-elle donc échoué dans son rôle?

En réalité, le constat est mal posé. Laurette Onkelinx a causé beaucoup de tort à l’école avec cette fameuse phrase prononcée dans les années 90. Car le bilinguisme ne s’apprend pas. Il apparaît dans un environnement où l’on est exposé de façon égale à deux langues différentes. On pourrait presque parler de deux langues maternelles. On ne peut pas devenir bilingue avec l’apprentissage d’une langue étrangère à l’école. Si l’on poursuit cet objectif, on court à la déception. Et ce n’est pas rendre service au travail réalisé par les enseignants dans les classes.

Dans ce cas, à quel niveau d‘apprentissage des langues étrangères est-on en droit d’attendre de notre enseignement?

Dans le secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, une première langue étrangère s’apprend à raison de 4 heures par semaine, pendant environ 35 semaines, durant 6 ans. Cela correspond grosso modo à 700 heures d’apprentissage. Si l’on se réfère au cadre européen de référence pour les langues (NDLR: le CECRL), on devrait avoir l’équivalent d’un niveau B2 à la sortie des études secondaires de transition.

Mais il s’agit bien sûr d’une moyenne. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent peser sur l’apprentissage d’une langue.

Lesquels?

Cela peut être l’âge, la motivation ou encore le bagage de l’apprenant: des connaissances dans d’autres langues étrangères facilitent des transferts d’apprentissage.

Or, dans le secondaire, on sait ce qu’il en est de la motivation.Celle-ci est influencée par d’autres facteurs politiques, sociétaux, familiaux, par l’environnement culturel aussi. Quant au bagage, la plupart ont le français comme langue maternelle et n’ont pas de connaissances en langue étrangère (NDLR: au moment donc d’entamer leur cursus dans l’enseignement obligatoire).

Le rôle de l’école

Autrement dit, peut-on se montrer satisfait du niveau de connaissance de l’anglais ou du néerlandais par exemple chez les élèves à la sortie de rhéto?

Le niveau moyen à la sortie des études secondaires de transition est correct. Les élèves ne peuvent pas discuter de n’importe quel sujet.Mais les connaissances acquises leur permettent d’entamer des études supérieures.Or, c’est ça l’objectif des études secondaires de transition. Dans le jargon, on parle de niveau seuil: celui à partir duquel on devient indépendant, à partir duquel on peut fonctionner avec une autre langue dans un certain nombre de registres et de situations. Je le répète: l’enseignement de transition doit préparer les élèves à effectuer cette transition vers l’enseignement supérieur. Dans ce cas, on peut considérer que le rôle de l’école est rempli. C’est d’ailleurs la même chose que pour les cours de maths, de géographie ou d’histoire. On ne demande pas aux jeunes d’être des petits génies des maths au sortir de secondaires…

Et cela vaut donc pour les langues. Comment alors expliquer cette plus grande exigence ou attention portée sur le niveau de connaissance des langues?

Contrairement à celle dans les autres matières, notre connaissance des langues s’expose à la critique dans notre quotidien. À part quand vous allez faire vos courses et que vous devez utiliser une règle de trois pour calculer le prix d’un produit en fonction du prix au litre ou au kilo, vos connaissances en mathématiques ne sont pas vraiment mises à l’épreuve. Par contre, nous sommes exposés quotidiennement aux langues: chacun donne son avis là-dessus. La langue maternelle n’échappe à ce constat. Il n’y a qu’à voir le nombre de critiques envers le niveau actuel des élèves en français.

On peut aussi imaginer que la mondialisation, qui nous confronte beaucoup plus facilement aux autres langues que par le passé, a joué un rôle…

Tout à fait. Dans un modèle de globalisation comme celui que l’on connaît, nous sommes confrontés aux langues étrangères tous les jours.

Incohérences

La connaissance des langues étrangères est donc d’autant plus essentielle. Estimez-vous que la place laissée à leur apprentissage est suffisante en Fédération Wallonie-Bruxelles?

Posez la question à chaque enseignant, peu importe la matière enseignée, il vous dira qu’il en faudrait davantage. Mais avec deux langues modernes à raison de 4 heures par semaine, c’est bien. Par contre, les nombreuses incohérences de parcours que notre système d’enseignement permet nuisent à l’efficacité de l’apprentissage.

Qu’entendez-vous par là?

Aujourd’hui, il est possible par exemple de faire du néerlandais en primaire, puis de faire de l’anglais à partir de la première secondaire, avant de revenir plus tard au néerlandais. C’est du temps perdu.

Si l’on vous suit, l’idéal serait de garder la même première langue étrangère durant toute la scolarité?

Tout à fait. Prôner une cohérence en ce sens est le meilleur conseil que l’on puisse donner aux parents et aux élèves.

Éveil linguistique

À partir de quel âge faut-il idéalement s’y mettre?On entend souvent dire qu’un enfant jusqu’à trois ans est capable d’apprendre n’importe quelle langue de notre civilisation.

C’est tout à fait vrai: plus tôt on commence, mieux c’est.Attendre 12 ans et le secondaire pour exposer pour la première fois un enfant à une langue étrangère, c’est trop tard. On estime que vers 8 ou 10 ans en moyenne, s’opère une sorte de basculement. Après cela, l’apprentissage d’une langue étrangère se fait moins naturellement. On parle de seuil critique. Mais à nouveau: il s’agit d’une règle globale. Chaque enfant réagit différemment.

Faudrait-il dès lors commencer l’apprentissage d’une langue étrangère dès la maternelle?

Idéalement, oui: afin de familiariser l’oreille de l’enfant aux sons d’une autre langue. À cet égard, le spectre du français est un peu réduit par rapport aux autres.Cela nous confère un désavantage. Mais il ne s’agit pas non plus de donner des cours de langue dès le maternel, on parle ici plutôt d’un éveil linguistique, d’exposer l’enfant à d’autres langues. La connaissance d’une langue étrangère relève davantage d’une ouverture d’esprit que d’une soi-disant bosse des langues. Un exemple?En français, on dit « six heures et demie»; en néerlandais, «half zeven». La réaction bien souvent est de penser qu’on parle «à l’envers». Non, on le dit juste autrement...

