«Un réseau d’enseignement officiel unique en FWB?Pourquoi pas…»

Pourtant, l’idée avancée d’une structure visant à mieux organiseret renforcer les collaborations entre les trois réseaux officiels de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles ( WBE , CECP et CPEONS ), telle que plaidée par le CECP, s’apparente, à s’y méprendre, à la première étape devant conduire, à terme, à la fusion de ces trois réseaux.

Synergies renforcées

Ministre exerçant la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, le réseau d’enseignement officiel organisé par la Fédération, Frédéric Daerden se montre favorable à l’idée d’un " dialogue renforcé " entre les différents réseaux officiels. Et, " pourquoi pas ", la fusion à terme de ceux-ci. Même si " on en est loin ", précise-t-il.

Le ministre Daerden insiste en outre pour que " cela ne diminue pas la qualité du service. Il est important d’avoir des réseaux de qualité ".

Quant à Caroline Désir, ministre de l’Éducation, elle aussi se dit " favorable au développement de collaborations et de synergies renforcées entre les réseaux et pouvoirs organisateurs de l’enseignement ".

La ministre a d’ailleurs quelques idées à ce sujet dans ses cartons.

