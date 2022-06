Nouveaux chiffres alarmants sur l’alcool au volant des Belges dévoilés lors du lancement de la campagne BOB (vidéo)

3.514 accidents dans lesquels un conducteur avait trop vu l’an dernier

Et pourtant, si ces dix dernières années le nombre d’accidents impliquant un conducteur sous l’influence de l’alcool a diminué de 20%, les données d’accidents indiquent clairement que l’alcool joue un rôle sur les capacités de conduite."L’an dernier, alors que des restrictions étaient en vigueur, avec notamment des couvre-feux, on a néanmoins déploré 3.514 accidents dans lesquels un conducteur avait trop vu, et ce, alors que beaucoup de grands festivals et de compétitions sportives n’ont pas pu se tenir ou en accueillant beaucoup moins de monde qu’habituellement", explique Benoît Godart, le porte-parole de l’institut de sécurité routière Vias.

Le taux d’alcool moyen tourne autour de 1,7g, soit trois fois plus que la limite maximale autorisée.

Les nuits de week-end, pas loin d’un accident sur trois implique un conducteur sous l’influence de l’alcool. "Le taux d’alcool moyen tourne autour de 1,7g, soit trois fois plus que la limite maximale autorisée.On constate donc que lorsque le conducteur décide de boire, il boit malheureusement beaucoup trop."

Plus de 80 automobilistes verbalisés chaque jour pour alcool au volant

Durant les mois d’été, en juillet (12%) et en août (13%), près d’1 accident sur 8 est causé par un conducteur qui a trop bu. Malgré les mesures de restriction dues à la crise sanitaire, plus de 15.000 conducteurs ont été verbalisés pour alcool au volant au cours du 1er semestre 2021, soit plus de 80 tous les jours! "Les accidents impliquant des conducteurs sous influence sont plus unilatéraux", relève encore Benoît Godart. En outre, 33 personnes ont perdu la vie au volant à cause d’une consommation excessive d’alcool l’an dernier.

Si une personne ne consomme pas d’alcool avant de reprendre le volant permettrait d’épargner 115 vies et 5.000 blessés."Ce calcul démontre encore une fois la nécessité de mener une campagne BOB."

La lutte contre la conduite sous influence demeure une priorité majeure de la police.

"La campagne BOBest toujours pleinement soutenue par les services de la police intégrée, à savoir les zones de police locale et la police fédérale", explique le commissaire divisionnaire Koen Ricour, directeur de la police fédérale de la route. "Toute l’année, nous sommes sur le terrain pour faire prendre conscience aux automobilistes qu’il ne faut pas conduire sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants. La lutte contre la conduite sous influence demeure une priorité majeure. Il en va en effet de la sécurité sur toutes nos routes. Comme lors de chaque campagne, nous serons présents sur le terrain afin de s’assurer que les usagers ont compris le message et pris leurs responsabilités afin de rouler en sécurité."

Voici les dates de la grande opération de contrôles routiers

Une opération de grande ampleur aura notamment lieu du vendredi 24 au lundi 27 juin 2022. Sur les 190.000 tests d’alcoolémie réalisés lors de la dernière campagne BOV, "malheureusement 3,3% des conducteurs se trouvaient sous l’influence de l’alcool", regrette le commissaire divisionnaire Koen Ricour. "Nous devons donc poursuivre notre travail de prévention, mais aussi de répression en effectuant des contrôles."

Outre la présence physique de BOB sur les festivals, le message sera aussi relayé sur les médias sociaux. De chouettes petits films de l’équipe d’animation BOB en action, des témoignages de BOB enthousiastes et des conseils pour des boissons sans alcool seront passés en revue.