C’est quoi la définition du pouvoir d’achat? On te l’explique en vidéo

Donc, ils peuvent acheter moins de produits.

Au début de la crise du covid, à cause des confinements, l’économie mondiale s’est mise au ralenti: on a moins consommé, puisqu’on restait chez nous et que tous les magasins non essentiels étaient fermés, et les entreprises aussi ont été obligées de ralentir, voire de stopper leur production. Remettre la machine de l’économie mondiale en route est lent, compliqué et coûteux. Cela fait augmenter les prix des produits.

Aussi, l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières engendre une augmentation des coûts de production pour les entreprises, qui le répercutent sur le prix des marchandises. C’est un cercle vicieux, dont il est difficile de sortir.

Et si, pour compenser la hausse des prix, on augmentait les salaires, cela règlerait-il le problème? On te donne la réponse, et d’autres explications, dans la vidéo en haut de l’article.

