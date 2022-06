10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 1er juin 2022

Les directions de centres PMS tirent la sonnette d’alarme : elles réclament un refinancement du secteur et la pérennisation des renforts obtenus durant la crise. Ce jeudi 2 juin 2022, elles seront présentes à Bruxelles pour partager ces préoccupations avec la ministre de l’Éducation.

2 Incroyable: près de 4.000 tonnes de déchets ramassés en 2021 sur les autoroutes wallonnes, ainsi que sur les aires de repos (analyse)

La SOFICO, le gestionnaire du réseau (auto)routier structurant, a lancé ce mercredi 1er juin 2022 une nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté publique sur les autoroutes wallonnes . L’an dernier, 816 tonnes de déchets ont été ramassées sur les autoroutes. Sans compter les 2.658 tonnes d’ordures qui sont récupérées dans et autour des poubelles.

3 À 91 ans, Nelly est toujours bénévole chez Oxfam, à Waremme

Coquette, affable, souriante et tournée vers les autres: voilà Nelly Bastin, qui est bénévole chez Oxfam-Waremme depuis plus de 35 ans. Et elle en a… 91. Portrait.

4 Orthodontie: pourquoi c’est plus compliqué de soigner un adulte qu’un enfant?

Une fois que la croissance est terminée, la panoplie de traitement se réduit. Explications de Patrick Gemoets, orthodontiste .

5 Namur: la tortue de Jan Fabre ne bougera pas, les opinions non plus

Une manifestation, une interpellation, une carte blanche et une motion… Ceux qui veulent que l’œuvre de l’artiste anversois condamné pour agression sexuelle dégage ont tenté de convaincre le collège lors du conseil communal ce lundi soir. En vain.

6 Un juge d’instruction désigné pour faire la lumière sur les mouvements d’argent suspects à Neufchâteau

L’affaire des mouvements d’argent suspects à la Ville de Neufchâteau a été mise à l’instruction. De petites sommes auraient été détournées.

7 Eden Hazard: «Je suis persuadé que j’ai encore de belles années»

Ce mardi, à Tubize, Eden Hazard a fait le bilan d’une saison terne , en espérant des jours meilleurs.

8 777 Partners, propriétaire du Standard, pense à entrer en Bourse

Les dirigeants américains de 777 Partners ont créé Football Group, dont fait partie le Standard, qui pourrait être coté en Bourse .

9 D1B: l’Excel Mouscron mis en faillite, c’était le seul scénario possible…

Réunis en CAce mardi soir, les administrateurs de l’Excel Mouscron ont pris la décision qui semblait inéluctable : prononcer la mise en faillite du matricule 216. L’histoire se répète pour les Hurlus…

10 Milow: «J’ai enfin trouvé mon équilibre»

Milow a profité de la crise sanitaire pour changer son approche de la musique et s’ouvrir beaucoup plus dans ses textes. Le Milow nouveau est arrivé .