Faites-vous partie des Belges qui gagnent le plus ou le moins dans votre province?

La moitié des Wallons travaillant à temps plein gagnent 2766 euros bruts par mois, selon SD Worx, prestataire dans les services de ressources humaines et secrétariat social. C’est 200 euros de moins que pour les salariés en Flandre (2984 euros) et inférieur de plus de 500 euros à ce que gagnent les travailleurs bruxellois (3322 euros).