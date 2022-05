Vous souhaitez demander une euthanasie en belgique: voici ce que dit la loi (analyse)

1. Les conditions

L’euthanasie doit être pratiquée par un médecin qui s’est assuré de ce qu’il s’agit d’une demande volontaire, réfléchie et répétée, sans pression extérieure, émanant d’un patient compétent: majeur ou mineur émancipé, capable et conscient (s’il est irréversiblement inconscient, existence d’une demande anticipée valable). Le patient doit ensuite éprouver une souffrance physique ou psychique inapaisable résultant d’une affection incurable et grave (soit d’un accident soit d’une maladie). Si le patient est un mineur (depuis 2014), le dossier doit comporter une capacité de discernement attestée par un pédopsychiatre ou un psychologue; uniquement les souffrances physiques sont prises en compte (= pas prise en compte d’affection psychiatrique); uniquement pour les cas où le décès est prévu à brève échéance; accord des parents ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale.

2. La procédure

Le médecin doit recueillir la demande écrite du patient; informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, évoquer les possibilités thérapeutiques ou palliatives; arriver à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable et que la demande du patient est entièrement volontaire; s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique et de la volonté réitérée du patient; consulter un autre médecin indépendant à l’égard du patient et du médecin traitant et compétent quant à la pathologie concernée, qui prend connaissance du dossier, examine le patient et rédige un rapport; en cas de décès non prévisible à brève échéance (=patients non terminaux): consulter un 2e médecin psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée; respecter un délai d’un mois à partir de la demande écrite avant de pratiquer l’euthanasie. Le médecin doit s’entretenir avec l’équipe soignante si elle existe; avec les proches si telle est la volonté du patient; s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer; consigner tous les documents dans le dossier médical.

3. La clause de liberté de conscience

Aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie. Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie, mais en cas de refus, il doit en informer le patient ou la personne de confiance dans les 7 jours de la première formulation de la demande d’euthanasie;

4. Un contrôle

Le médecin doit transmettre dans les quatre jours ouvrables le document de déclaration de l’euthanasie pratiquée à la Commission fédérale d’évaluation et de contrôle de la loi relative à l’euthanasie - CFCEE. La CFCEE examine la déclaration transmise par le médecin (volet anonyme).

"On a choisi le contrôle a posteriori", nous explique Jacqueline Herremans. "Aujourd’hui, l’euthanasie n’est plus un acte clandestin. On en parle, la pratique ne se déroule plus derrière des portes fermées. De ce fait, il y a nécessairement un contrôle qui s’opère. il faut bien se rendre compte qu’un médecin ne va pas pratiquer l’euthanasie pour le plaisir. Certains médecins voudraient qu’un feu vert soit donné avant un acte posé."

Le principe adopté en Belgique est "de respecter l’anonymat du médecin, d’autant que lorsqu’on a élaboré cette loi de 1999 à 2002, il y avait une vraie réticence de la part de certains médecins craignant d’être stigmatisés surtout dans certains environnements ruraux", explique Jacqueline Herremans. Lors du contrôle, le second volet du dossier est examiné. "On vérifie qu’il comporte les réponses aux questions fondamentales. Tout cela permet d’évaluer si la loi a été respectée." En cas de doute sur la légalité de l’euthanasie, la CFCEE peut à la majorité simple, consulter le volet scellé qui contient les noms de toutes les personnes en cause et peut demander au médecin communication des pièces du dossier médical. Elle doit, en cas de violation des conditions essentielles, après un vote, à la majorité des 2/3, transmettre le dossier au procureur du roi).

5. La déclaration anticipée

Toute personne peut consigner par écrit sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie si elle est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qu’elle est inconsciente et que cette situation est irréversible. La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance chargées de mettre le médecin au courant de la volonté du patient. Elle doit être dressée en présence de deux témoins majeurs dont l’un au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel au décès du patient. Elle doit être signée par le déclarant, les témoins et la ou les personnes de confiance. Sa durée est illimitée (loi du 15 mars 2020) étant entendu que le requérant peut la modifier (par exemple personnes de confiance) voire la supprimer à tout instant. Le médecin doit agir comme en cas de demande d’un patient conscient.

Plus d’informations sur www.admd.be ou www.commissioneuthanasie.be