Tout savoir sur les 20 ans de la légalisation de l’euthanasie en Belgique: «On constate une humanisation de la fin de vie, mais il y a des améliorations à faire» (vidéo)

Retour sur ce vingtième anniversaire avec Jacqueline Herremans, présidente de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et membre de la Commission fédérale d’évaluation et de contrôle de la loi relative à l’euthanasie.

Il fallait trouver les mots pour permettre aux personnes de connaître un départ serein, aidées par des médecins sans qu’ils ne soient traités d’assassins.

Jacqueline Herremans, que représente ce vingtième anniversaire?

C’était avec une très, très grande prudence, puisqu’il y est question de mort que nous avons élaboré législation en la matière. Il fallait trouver les mots pour permettre aux personnes de connaître un départ serein, aidées par des médecins sans qu’ils ne soient traités d’assassins. Les débats ont porté non seulement sur la question de l’euthanasie mais également quant au principe de l’accès universel aux soins palliatifs et quant aux droits du patient. Trois lois qui ont permis d’aborder ces questions du point de vue du patient. La philosophie de la loi relative à l’euthanasie est que c’est le patient qui demande l’euthanasie auprès de son médecin qui consent (ou refuse). Renversement du paradigme qui vaut pour les traitements médicaux pour lesquels le médecin les propose, le patient y consentant ou non. Les entretiens patient-médecin qui jalonnent le parcours permettent de construire la décision médicale, pas seulement pour l’euthanasie mais pour toute décision concernant la fin de vie. Il s’agit donc d’une décision partagée et construite.

De la mort qui était devenue une étrangère, derrière les murs d’un hôpital, on a pu remettre l’humain au centre du débat, de la problématique.

Vingt ans plus tard, que constatez-vous?

Vingt ans après, on peut constater une humanisation de la fin de vie et une réappropriation par le patient de ses décisions médicales. De la mort qui était devenue une étrangère, derrière les murs d’un hôpital, on a pu remettre l’humain au centre du débat, de la problématique. C’est le constat le plus important par rapport à ces trois lois… Trop souvent, dans le passé, la personne en fin de vie mourait seule. Aujourd’hui, elle n’est plus seule au moment de son départ, qu’elle a pu préparer avec ses proches. On est passé du principe de la mort solitaire, où on tourne les talons après avoir fermé la porte de la chambre du mourant, à une mort solidaire, entouré de ceux que l’on aime. Pour toute personne qui a pu vivre l’euthanasie d’un proche, un constat s’impose: la personne la plus sereine à ce moment-là, c’est le patient qui a demandé l’euthanasie. C’est son choix et cela représente, très souvent, la fin de ses souffrances. Pour les autres, même s’ils comprennent la décision, c’est la séparation.

Ce n’est pas parce qu’on demande l’euthanasie que celle-ci sera pratiquée. L’euthanasie n’est pas une fin en soi mais bien un moyen d’obtenir une mort sereine.

L’an dernier, 2.700 déclarations d’euthanasie ont été enregistrées dans notre pays. La dépénalisation a même permis à 27.200 citoyens d’en bénéficier en vingt ans. Mais toutes les demandes n’aboutissent pas nécessairement…

Aujourd’hui, l’euthanasie ne représente que 2,5% de l’ensemble des décès en Belgique. Ce n’est pas parce qu’on demande l’euthanasie que celle-ci sera pratiquée. L’euthanasie n’est pas une fin en soi mais bien un moyen d’obtenir une mort sereine. La dépénalisation a permis d’en parler, amenant parfois les professionnels de la santé à proposer des solutions alternatives. Sur dix demandes, peut-être que trois d’entre elles vont jusqu’à leur terme . Parce que le demandeur peut renoncer à l’euthanasie à tout moment. Rassurée, la personne peut continuer à se battre contre la maladie, accepter certains traitements, etc.: elle sait que cette porte de sortie existe.

Il y a certainement un chapitre qui mérite amélioration: c’est la déclaration anticipée d’euthanasie et son caractère trop restrictif.

La loi est-elle bien conçue ou nécessite-t-elle encore des améliorations?

Certes, la loi belge relative à l’euthanasie présente bien des qualités. Mais comme toute entreprise humaine, elle ne peut être parfaite et dépend aussi de ce que nous, patients comme professionnels de la santé, nous en ferons. Cependant, il y a certainement un chapitre qui mérite amélioration: c’est la déclaration anticipée d’euthanasie et son caractère trop restrictif.

Si on prend le cas d’un patient souffrant de la maladie d’Alzheimer, il pourrait précipiter sa demande, craignant de passer de l’autre côté du miroir et qu’il ne serait plus estimé capable de formuler sa demande d’euthanasie.

La loi prévoit que l’euthanasie est possible sur la base soit d’une demande actuelle, soit d’une déclaration anticipée. En ce dernier cas, le patient devra répondre aux conditions suivantes: être atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable (une des trois conditions essentielles), être inconscient, cette situation devant être irréversible eu égard à l’état actuel de la science. On a très rapidement interprété ces conditions comme définissant un coma dépassé, un état végétatif avec la conséquence qu’il subsiste une zone grise entre le moment où la personne n’est plus considérée comme capable de formuler une demande actuelle et celui où elle son inconscience sera estimée irréversible, dans le sens d’un coma dépassé. Ce que l’on souhaite est de revoir cette déclaration anticipée, de faire sauter ce carcan et de permettre à la personne de préciser, avec l’aide d’un professionnel de la santé, les conditions et contexte qu’il s’agirait de retenir pour poser l’acte d’euthanasie sur la base de sa déclaration anticipée. C’est le cas aux Pays-Bas, mais pas chez nous. En Belgique, on ne peut que signer, faire signer les témoins, les personnes de confiance, et c’est tout! Vous ne pouvez donc pas formuler les conditions dans lesquelles vous souhaiteriez que l’euthanasie soit appliquée. Beaucoup de personnes l’ignorent. Si on prend le cas d’un patient souffrant de la maladie d’Alzheimer, il pourrait précipiter sa demande, craignant de passer de l’autre côté du miroir et qu’il ne serait plus estimé capable de formuler sa demande d’euthanasie. A l’inverse, des patients peuvent reporter leur décision et arriver dans cette zone grise où ils ne seront plus entendus.

En Belgique, on estime que 200.000 personnes seraient atteintes de démences, dont 140.000 d’Alzheimer. Mais cette modification de la déclaration anticipée ne concerne pas que ces patients. Il en va de toute personne victime d’altérations cérébrales graves à la suite d’un AVC, d’un cancer, etc.

Bien entendu, ce n’est qu’un faible pourcentage qui souhaitera l’euthanasie. Mais il serait souhaitable que les volontés de ces personnes puissent être respectées.

Avec le risque d’être poursuivi, tous les médecins acceptent-ils de pratiquer l’euthanasie ou certaines réticences existent-elles encore?

Si on examine les derniers chiffres, on y voit un tassement de déclarations du côté flamand, sans doute en raison du procès qui s’est déroulé devant la cour d’assises en Flandre. Il y a une certaine réticence de la part de certains médecins pour répondre à des demandes d’euthanasie, craignant une dénonciation, éventuellement un recours même devant les tribunaux civils de la part de proches qui veulent s’opposer. Certains médecins ont d’ailleurs reçu des mises en demeure d’avocats intervenant pour des proches, menaçant de plainte pour homicide volontaire avec préméditation au cas où l’euthanasie serait pratiquée. Alors que les deux personnes qui doivent décider, c’est le médecin et le patient. Un tiers n’a pas à s’y opposer. L’idéal est que la famille soit présente et accompagne la personne qui souhaite s’en aller.

Les médecins ne pratiquent pas l’euthanasie pour des raisons économiques, mais il faudrait qu’on reconnaisse les prestations qu’ils accomplissent dans les procédures d’euthanasie, prestations chronophages et énergivores.

Certaines améliorations concernant l’application sont plus du registre des médecins, selon vous.

Pourquoi ne pas leur attribuer un numéro de la nomenclature INAMI par rapport aux prestations qui jalonnent la procédure? Si l’acte de l’euthanasie est court bref, rarement plus que deux minutes, en revanche, en amont, vous avez les entretiens avec le patient, avec l’équipe médicale ou encore la famille, si le patient le souhaite. Les médecins ont à consulter un, voire deux médecins indépendants. C’est sans doute un détail, car les médecins ne pratiquent pas l’euthanasie pour des raisons économiques, mais il faudrait qu’on reconnaisse les prestations qu’ils accomplissent dans les procédures d’euthanasie, prestations chronophages et énergivores.

En 2021, sur les 49 déclarations d’euthanasie pour des non-résidents belges, 40 d’entre elles concernaient des Français.

Certains patients viennent-ils de loin pour se faire euthanasier chez nous?

On reçoit beaucoup de demandes de la part de non-résidents mais il y a peu d’élus. Tout d’abord, ce n’est pas simple que de se "couler" dans la loi relative à l’euthanasie pour un non-résident. Pour les personnes non-résidentes, il faudra prévoir éventuellement une période d’hospitalisation à titre d’observation pour permettre au médecin de connaître son patient, de s’assurer qu’il n’y a pas d’autre option possible. Si très souvent on peut disposer du dossier médical, la question de savoir si la demande est bel et bien volontaire et réfléchie… Ce n’est pas juste un entretien de dix minutes qui peut permettre d’entendre les souffrances formulées par un patient. On exclut ainsi les malades psychiatriques car sans la possibilité de suivre la personne pendant un an, voire plus, c’est impossible. En 2021, sur les 49 déclarations d’euthanasie pour des non-résidents belges, 40 d’entre elles concernaient des Français.

La plupart des personnes optent pour l’intraveineuse, avec des produits utilisés pour des anesthésies. Le décès survient rapidement, sans souffrance, de manière sereine.

Concrètement, comment se passe une euthanasie?

Soit par intraveineuse, soit par voie orale. La voie orale qu’on peut qualifier de suicide assisté représente une partie infime des cas. La plupart des personnes optent pour l’intraveineuse, avec des produits utilisés pour des anesthésies. Le décès survient rapidement, sans souffrance, de manière sereine. Pour les proches qui se trouvent autour du patient, ils doivent être avertis de la rapidité avec laquelle le patient, qui leur parle encore, les yeux ouverts, deviendra inconscient. Il ne faut retarder un dernier geste de tendresse.

Vous attendez-vous à une augmentation de demandes dans les prochaines années?

J’en suis persuadée. Que ce soient pour les professionnels de la santé ou les proches qui ont pu participer à un acte d’euthanasie et qui auront pu constater que tout s’est passé de manière sereine, avec des décisions qui ont été mûrement réfléchies, construites, partagées, ce choix de l’euthanasie ne sera plus redouté. La mort qu’on voudrait même si personnellement je n’ai pas encore fait mon choix…