Wallonie: découvrez à quel point votre commune sera «jeune» ou «vieille» en 2035

D’une croissance globale de l’ordre de 3% au boom démographique attendu dans l’arrondissement de Bastogne et dans les communes de l’Est du Brabant wallon, le visage de la Wallonie risque bien de changer lors de la prochaine décennie.

Mais à quel point la région sera-t-elle "jeune"? Et dans quelle(s) commune(s) les seniors seront-ils les plus nombreux en 2035? Tentative de réponse sur base des chiffres de l’Iweps.

1Les seniors plus nombreux que les jeunes en Wallonie

À en croire les prévisions de l’Institut régional de la statistique, les personnes actives (entre 20 et 65 ans) composeront majoritairement (55%) - et logiquement - la population wallonne en 2035. Suivent ensuite les seniors (23%) – à savoir les résidents de 65 ans et plus - et les jeunes (21%) âgés de 0 à 19 ans.

Toujours selon l’Iweps, le Brabant wallon est la province qui comptera encore le plus de seniors (25%) en 2035. Plus localement, ce sont les communes de Vresse-sur-Semois (36%), Spa, Viroinval et Nandrin (33%) qui devraient recenser la proportion la plus importante de personnes âgées (65+) dans leur population.

À l’inverse de la province de Namur (20%), le Luxembourg devrait héberger le plus de "jeunes" résidents (22%) d’ici une douzaine d’années.

2Place aux jeunes à Arlon, Bastogne et Neufchâteau

À l’opposé de Marche-en-Famenne et Philippeville (27%) qui devraient recenser la plus forte proportion de seniors en 2035, trois arrondissements wallons pourraient prochainement faire la part belle aux jeunes.

Avec une proportion de jeunes supérieurs à celle des 65 ans et plus, Bastogne (24%), Neufchâteau (23%) et Arlon (22%) pourraient même figure d’exceptions dans une Wallonie vieillissante.

Plus localement encore, c’est à Bertogne (29%) que les jeunes seront sans doute les plus nombreux en 2035. Tout le contraire de Spa et Vresse-sur-Semois où la part d’enfants et ados ne dépasse pas 15%.

3Actifs wallons: les exceptions Bullange, Bouillon et Bütgenbach

Alors que les actifs sont très souvent surreprésentés dans les entités wallonnes, quatre communes de la région font exception: Bullange, Bouillon, Bütgenbach et Vresse-sur-Semois. Et pour cause, selon l’Iweps, les personnes âgées entre 20 et 64 ans ne représenteront même pas la moitié de la population (49%) de ces communes en 2035. La part des seniors installés sur place étant bien supérieur (jusqu’à 13%) à la moyenne régionale.