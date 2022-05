Wallonie: ces communes où la population va exploser/diminuer d’ici 2035

Depuis 2012, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique réalise des perspectives de population et de ménages. Fin 2021, l’Iweps - dont la démarche scientifique prend en considération les spécificités locales des phénomènes de fécondité, de mortalité et de migration, mais aussi l’évolution selon le type de ménage - a ainsi tracé les grandes tendances de la démographie régionale à l’horizon 2035.