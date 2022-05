Environnement et bien-être des enfants: la Belgique égratignée par l’Unicef

En lui attribuant la 36eplace globale sur les 39 pays analysés, l’Unicef constate que notre pays " n’est certainement pas le meilleur élève de la classe ". C’est le moins que l’on puisse écrire…

Mais qu’est-ce qui justifie une telle critique?

Environnement et bien-être des enfants

Pour le comprendre, il faut avant tout saisir l’angle choisi par l’Unicef dans son rapport baptisé " Places and Spaces " et portant sur " Environnements et bien-être des enfants ". Celui-ci analyse " dans quelle mesure 39 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Union européenne (UE) offrent aux enfants un cadre de vie sain ", selon toute une série d’indicateurs. Le rapport s’appuie ainsi sur " les effets directs et tangibles de l’interaction des enfants avec leur environnement " (le monde de l’enfant), sur " les environnements naturels et artificiels avec lesquels les enfants interagissent directement " (le monde qui l’entoure) et sur " les aspects les plus larges des environnements physiques et politiques qui entourent les microsystèmes des enfants aux niveaux régional, national et mondial " (le monde en général).

Ainsi, à la lecture de ces trois piliers recouvrant les indicateurs de l’impact environnemental sur le bien-être des enfants, " non seulement la majeure partie des pays riches ne parviennent pas à fournir à leurs propres enfants un cadre de vie sain, mais pire, ils contribuent à la destruction de celui d’autres enfants, ailleurs dans le monde ", observe Gunilla Olsson, directrice du centre de recherche Innocenti de l’Unicef.

Dioxyde de carbone et déchets électroniques

Selon le rapport d’analyse publié ce mardi, le mauvais score obtenu par la Belgique provient " principalement " des fortes émissions de CO2. Avec 14,8 tonnes annuelles de dioxyde de carbone émises par individu et issues de la consommation, la Belgique se situe en fond de tableau, aux côtés de pays comme l’Australie, le Canada et les États-Unis. L’Unicef note en outre que, avec une moyenne de 9 tonnes de CO2 par personne et par année, " les émissions de dioxyde de carbone des pays riches ne sont pas viables ".

La production de déchets électroniques est un autre facteur qui explique la mauvaise note adressée à la Belgique: chaque citoyen consomme, en moyenne annuelle, 20,4 kg de ces déchets, lesquels contiennent " des substances dangereuses, telles que du mercure, du cadmium et du plomb, qui ont des effets néfastes sur le corps et le cerveau humains ".

S’il existe des filières de traitement et de recyclage pour ces déchets en Belgique, les efforts en la matière doivent donc considérablement augmenter, induit le rapport.

De façon plus générale, l’organisation souligne le mode de consommation très élevé de notre pays: si chaque individu sur Terre consommait comme le Belge moyen, 4 planètes entières seraient nécessaires pour satisfaire l’ensemble de la population mondiale – contre 3,3 pour la moyenne des pays analysés.

Trop de plomb et de pesticides

Parmi les autres facteurs analysés, le rapport de l’Unicef met également en évidence une concentration excessive (5µg/dl ou +) de plomb dans le sang chez 7,8% des enfants belges. Seuls la Roumanie, le Costa Rica et le Mexique obtiennent un taux supérieur.

Si le passé industriel de notre pays peut, en partie, expliquer cette anomalie, le Royaume-Uni (1,4%), l’Irlande (2%) ou encore le Chili (2,9%) nous indiquent que la part de pollution dite " historique " apparaît minime au regard de celle retrouvée dans une série de biens consommés aujourd’hui – l’Unicef pointe les cosmétiques, peintures, jouets, vêtements, bijoux et autres ustensiles de cuisine.

Les jeunes belges sont par ailleurs plus fortement exposés que la moyenne aux pesticides , issus notamment de l’agriculture intensive: 8,9% des moins de 18 ans vivent ainsi dans des zones considérées comme " à haut risque " à cet égard. Seuls Israël, la Pologne et la République tchèque obtiennent un pire taux.

Enfin, le manque d’espaces verts dans les milieux urbains est un autre gros point noir soulevé par l’Unicef dans le cas de la Belgique.

Derrière nos voisins

Au regard de ces différents facteurs, il ressort donc que la Belgique fait ainsi partie des pays les plus riches qui " ont un impact immense sur l’environnement mondial " et qui " se classent au bas de l’échelle pour ce qui est de garantir un milieu sain aux enfants vivant sur leur propre sol ".

À titre de comparaison, nos voisins obtiennent tous un meilleur score: l’Allemagne se classe 9e, les Pays-Bas à la 12eplace et la France un peu plus loin, à la 16eplace. C’est l’Espagne qui truste la première place de ce classement, devant l’Italie et le Portugal.

Seuls les États-Unis, le Costa Rica et la Roumanie se situent au global derrière la Belgique.