ROI discriminants dans les écoles: «Couvrez ce nombril que je ne saurais voir»

Trois siècles plus tard, la sentence n’a semble-t-il pas pris une ride. Mais le théâtre dans lequel celle-ci se déclame a, lui, changé de décor: aux planches de l’estrade se sont ainsi substituées les cours de récré . Et tandis que le soleil fait son retour printanier, que la température grimpe à un niveau estival, il apparaît que nombreuses encore sont les Dorine à se faire régulièrement remonter les bretelles pour avoir voulu exhiber leur nombril; les directions d’écoles enfilant alors le costume de Tartuffe, s’érigeant de la sorte en gardien du temple de la bienséance – et surtout en garant du respect du règlement d’ordre intérieur (ROI) de leur établissement.

Discrimination

Pour Amandine Pavet, " il est inadmissible que, en 2022, il y ait encore des jeunes menacés de renvoi pour des jupes jugées trop courtes, pour des épaules dénudées, pour des bas trop transparents ou encore parce qu’elles ne portent pas de soutien-gorge ".

Se faisant l’écho de " nombreux témoignages " remontés depuis le terrain scolaire, la députée affiliée au PTBinsiste: " Le pire, ce sont les explications données " à ces " milliers d’élèves – majoritairement des filles – qui sont victimes de discriminations " et à qui l’on distille qu’elles " vont distraire les garçons. Ce sont des propos d’un autre temps qu’on ne peut plus, qu’on ne veut plus entendre ". Car " se cache le message que les femmes victimes de sexisme et de violences sont en fait les coupables ".

Guide

Si cette " relique d’une société patriarcale où les codes et les références sont encore très fort basés sur le contrôle de l’apparence des femmes et des jeunes filles " n’a pas manqué de retenir l’attention et de susciter l’intérêt des autres partis, tant de la majorité que de l’opposition, aucun de ceux-ci n’a toutefois soutenu la proposition de résolution posée par le PTB sur la table de la commission de l’Éducation. Notamment, parce que " le travail est en cours " et que les propositions sont " irréalistes ". Le PTB proposait entre autres la création d’une cellule qui éplucherait chaque ROIdes 2500 écoles sises en Fédération Wallonie-Bruxelles

Accusée dès lors de " privilégier le discours à l’action ", la ministre Caroline Désir, présente lors des débats, a tenu à rappeler qu’un calendrier d’actions avait en effet été initié et qu’un " guide d’élaboration de ROI " à destination des écoles serait " prêt pour la rentrée ".

" Je pense sincèrement qu’il faut d’abord outiller les écoles à l’élaboration d’un ROI ", a commenté la ministre, ajoutant que, pour que celui-ci soit efficace, " le débat doit se passer au sein des établissements " dans le cadre " d’une démocratie scolaire participative ", avec le concours des élèves.Et avec celui des éducateurs, a pour sa part insisté Marie-Martine Schyns (LesEngagés), lesquels " sont en première ligne pour faire appliquer des règles qu’ils n’ont pas décidé ".

Que faire si l’on s’estime victime de discrimination?

Au-delà de la question des tenues jugées " indécentes " ou " excentriques " au sein des écoles, la sortie parlementaire du PTB a le mérite de mettre en lumière celle, plus générale, de la discrimination opérée par certains règlements d’ordre intérieur.

Aussi, elle permet de soulever le manque de connaissances et d’informations s’offrant aux élèves et familles en matière de procédures et de plaintes, lorsque celles-ci s’estiment victimes de discrimination.

4 plaintes en… 2 ans

" Quand un règlement est discriminant, et il y en a, on peut déposer une plainte à l’administration ", rappelle à cet effet la ministre Désir, laquelle précise que " 4 plaintes ont été reçues en deux ans " et que " systématiquement, l’administration contact le pouvoir organisateur (PO) concerné et instruit le dossier ". Pour chacune des 4 plaintes reçues, " le PO concerné a fait des propositions " et " des rectifications ont été apportées par les directions ".

Les plaintes peuvent être adressées à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles: Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles.

Députés, élèves et directions d’écoles: voici ce qu’ils en disent

Députés Ce qu’ils en disent

Delphine Chabbert (PS): «Des règles qu’il faut faire évoluer»

Ces discriminations sont le reflet " d’une société patriarcale où les codes et les références sont encore très fort basés sur le contrôle de l’apparence des femmes et des jeunes filles " et sont " à condamner ". Elle ajoute: " On est tous d’accord qu’il faut avoir une tenue correcte et décente à l’école ", mais on parle dans les cas problématiques soulevés par le CEFde " règles archaïques qu’il faut faire évoluer. On ne peut plus tolérer qu’un ROI soit sexiste, discriminatoire ou qu’il puisse toucher à l’identité sexuelle des enfants ".

Jean-Philippe Florent (Écolo): «S’inscrire dans une hiérarchie de normes»

" Pour notre groupe, s’opposer à des ROIdiscriminants est une évidence ." Le député condamne notamment " des stéréotypes liés au genre " qui sont " des reliquats conscients ou inconscients du patriarcat qu’il fait faire évoluer ". L’écologiste précise: " Un ROI doit s’inscrire dans une hiérarchie de normes ", rappelant qu’il existe une législation condamnant toute mesure discriminatoire au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles (NDLR: le décret de 2008) et dont le contenu a été transmis aux écoles (circulaire 3974).

Nicolas Janssen (MR): «Liberté et l’autonomie des PO»

Le député libéral estime que " l’enseignement est par nature évolutif ", mais rappelle qu’il appartient à " chaque pouvoir organisateur d’établir le ROIdes établissements qu’il organise. Le MR soutient la liberté et l’autonomie des pouvoirs organisateurs et des directions quant à la rédaction des ROI ". Le député juge par ailleurs " important de rappeler que l’inscription dans une école implique l’adhésion des élèves et des familles au ROI " et rappelle encore que " des structures existent au sein des écoles pour la participation ".

Marie-Martine Schyns (Les Engagés): «Une difficulté vécue par les éducateurs»

L’ancienne ministre rappelle pour sa part qu’un " ROIrecouvre énormément de consignes et de règles qui sont demandées par l’école et signées " par les familles et que "t héoriquement un ROIdoit être validé par un conseil de participation ". Elle ajoute que " dans les faits, on sait que trop de ROI sont rédigés de manière topdown (NDLR: rédigé par une direction et imposé aux élèves), sur des canevas rédigés à 80% par les fédérations de pouvoirs organisateurs ". La députée d’opposition insiste par ailleurs pour " ne pas mettre tout le monde dans le même sac " et propose en outre d’associer les éducateurs dans une réflexion plus globale sur le sujet et suggère la mise en place d’incitants à destination des écoles, qui manquent bien souvent de temps et de personnel pour se consacrer pleinement à la construction d’un ROIdans un contexte de démocratie participative.

Élèves Ce qu’ils en disent

Le Comité des Élèves francophones ( CEF ) s’est récemment penché sur la question des règlements d’ordre intérieur (ROI). Après avoir pu en consulter 388 émanant d’établissements d’enseignement secondaire ordinaire, il a rédigé, en collaboration avec des collaborateurs de la ministre de l’Éducation, une note reprenant une série de constats et de recommandations.

Visibilité

Le CEFpointe notamment un manque de visibilité pour les règles à devoir respecter: " Lorsque notre service juridique renvoie les élèves au règlement d’ordre intérieur de leur école, très peu d’entre elles et eux sont à même d’y retrouver les informations cherchées ou même de retrouver l’intégralité du document. Or, la circulaire ( 3974 , NDLR) rappelle que pour qu’une règle soit respectée et éducative, il faut qu’elle soit connue et visible de toutes et tous ", peut-on notamment lire.

Clarté

Le CEF pointe également un manque de clarté dans certains énoncés. Ce qu’a d’ailleurs confirmé la ministre devant les députés: " La difficulté vient notamment de l’interprétation ou de la représentation de ce que chacun pense être une tenue décente et une tenue correcte ", a commenté Caroline Désir.

Ce manque de clarté peut entraîner, selon le CEF, " de véritables violences dites “éducatives ordinaires”, tant elles rabaissent et moquent les élèves ". Les élèves rappellent en outre que " l’acceptation de règles passe d’abord et avant tout par leur compréhension ".

Sexisme

Plus grave, le CEF constate " beaucoup trop souvent des règles basées sur des assignations de genre, une hypersexualisation ou encore des stéréotypes sexistes, qui mènent inévitablement à des préjugés et à des discriminations ", pourtant interdits par cette même circulaire 3974 , laquelle traduit en langage scolaire le décret de 2008 relatif à la lutte contre les discriminations en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Participation

Enfin, le CEF " remarque trop souvent que les élèves sont considérés comme des bénéficiaires du règlement d’ordre intérieur et pas comme des acteurs à part entière ".

Il plaide dès lors pour une participation des élèves à l’élaboration – et pour toute modification – de ces ROI: " Un tel projet permettrait de faire vivre la démocratie aux élèves en leur permettant de questionner les règles existantes mais également de proposer de nouvelles règles ."

Directions Ce qu’ils en disent

À l’occasion du débat parlementaire, animé, qui a encadré la proposition de résolution déposée par le PTB, le député MRNicolas Janssen a tenu à rappeler que " l’enseignement est par nature évolutif ", mais qu’il appartient à " chaque pouvoir organisateur d’établir le ROIdes établissements qu’il organise ", précisant que son parti " soutient la liberté et l’autonomie des pouvoirs organisateurs et des directions quant à la rédaction des ROI ". Le député juge par ailleurs " important de rappeler que l’inscription dans une école implique l’adhésion des élèves et des familles au ROI ".

Subjectivité

Membre de l’équipe de direction au sein d’une école qualifiante, Claude (prénom d’emprunt) reçoit chaque année – et particulièrement lorsque les beaux jours refont leur apparition – de nombreux élèves dont la tenue vestimentaire a été jugée indécente ou non conforme au regard du règlement de l’école, " et ce malgré les messages adressés et répétés, notamment par les éducateurs . Nous contactons alors les parents, afin que ceux-ci viennent apporter une autre tenue ou bien pour qu’ils viennent rechercher l’élève ".

Le nœud du problème, concède Claude, réside en réalité dans la définition de ce qu’est une tenue décente: " Car il est impensable de tout lister.C’est donc une formulation plutôt large, qui est nécessairement subjective. Du coup, cela pose la question de savoir au nom de quoi l’on considérera qu’une tenue est décente ou ne l’est pas. "

Éducation

Dans le chef de Claude et de son école (pour rappel, qualifiante), c’est " au regard du métier que les élèves exerceront une fois leur diplôme obtenu " que se tranche la question. Cela s’inscrit dès lors " dans une perspective éducationnelle. Notre école n’est pas là pour faire du puritanisme, mais pour permettre aux élèves de comprendre la société dans laquelle ils vont s’insérer. Cela concerne autant l’élève qui portera une tenue jugée inadéquate que les élèves à côté ".