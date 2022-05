22 piétons tués sur la route en 3 mois: faut-il durcir les amendes? (vidéo)

Pour les autres usagers de la route, les différences ne sont pas si marquées: chez les cyclistes (de 10 à 11 victimes) et chez les motards (de 9 à 11).

Parlons-en, des piétons: est-il devenu de plus en plus périlleux de traverser une route à pied, même quand il y a un passage réservé à cet effet?

"Il n’y a pas de chiffres objectifs concernant le non-respect de la priorité des piétons,mais on a quand même l’impression que certains conducteurs ont de plus en plus peur de perdre 3-4 secondes juste pour laisser passer les piétons", regrette Benoit Godart.

Et le porte-parole de l’Institut VIAS de faire un rappel de la règle, "qui dit que tout conducteur doit s’arrêter devant un passage si des piétons sont en train de traverser, ou sont sur le point de traverser."