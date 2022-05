Notre sélection de 10 sujets pour les familles

Frapper avant d’entrer par Sabine Lourtie

Ça y est! La chambre de ma grande, 13 ans, est devenue zone interdite. Je n’ai rien vu venir et pourtant, par infimes étapes, sans que je ne m’en rende compte, la porte de ce petit nid douillet qu’on a pris tant de soin à décorer ensemble, s’est refermée. Ça a commencé tout innocemment, avec une petite pancarte "Attention, jeune ado en furie!" avec quelques dessins naïfs. Pour rire, me dit-elle. Puis c’est son petit frère qui n’a plus pu y mettre un pied sans avoir demandé l’autorisation préalable. "Et surtout, touche à rien, hein!" Il y a eu ensuite un crescendo des heures passées dans sa chambre, avec désertion des pièces communes.

Dans son repaire (repère!), elle dévore ses BD, dessine des mangas, bricole, rêvasse en écoutant Louise Attaque (C’est quoi cette tendance des ados à écouter nos "tubes"?), se fait un masque à la camomille, remplace les photos de famille par des selfies de ses potes, farfouille dans ses piles d’habits, glande. Glande beaucoup même… Ces 15 m2 sont devenus son petit univers, un prolongement d’elle. Qu’il faut accepter et respecter, comme le sacré foutoir qui y règne en permanence. Voilà, depuis jeudi, je frappe avant d’entrer dans sa chambre… Toc toc toc! Et tic tac tic tac, me souffle le temps qui passe.

Dans l’actu

