Le gouvernement veut punir plus sévèrement les violences envers les personnes LGBTQIA+

Il existe en Belgique trois lois punissant les discriminations: la loi anti-racisme, la loi sur le genre (qui retient pour seul critère le sexe au sens large et protège ainsi notamment les transidentités) et la loi anti-discrimination (reprenant l’orientation sexuelle). Aux différents critères de discriminations déjà protégés par ces lois, un nouveau projet de loi approuvé par le Conseil des ministres le 1er avril entend ajouter ceux de l’identité et de l’expression de genre. Les menaces proférées à l’encontre d’un couple LGBT marchant main dans la main en rue seront ainsi punies plus sévèrement, illustre le ministère de la Justice.

Soumis au Conseil d’État, le nouveau texte sera ensuite présenté au parlement. Le gouvernement fédéral entend ainsi faire évoluer les mentalités et mieux veiller à la sécurité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes, asexuelles et toute personne ne se reconnaissant pas dans les normes hétérosexuelles et cisgenres (LGBTQIA+).

Cette interprétation élargie des discriminations doit couvrir davantage de situations, alors que les violences envers les personnes LGBTQIA+ sont encore rarement signalées à la police et punies par la justice.

"Trop souvent encore, les membres de la communauté LGBTQIA+ doivent faire face à des menaces en rue, du harcèlement et à la discrimination", a condamné Vincent Van Quickenborne. Ils et elles "ont peur de se montrer main dans la main avec leur partenaire ou de s’habiller comme ils le souhaitent. C’est inacceptable dans une société libre."

Le projet de loi se retrouve parmi les 133 mesures du Plan fédéral pour une Belgique LGBTQIA+ friendly, présenté mardi par le Premier ministre Alexander De Croo et la secrétaire d’État à l’Égalité des genres et des chances Sarah Schlitz. "La lutte contre les LGBTQIAphobies passe par de la sensibilisation mais aussi par des poursuites envers les auteurs", a conclu cette dernière.