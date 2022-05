Des actions contre le harcèlement au sein de 200 écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

"S’il existe déjà au sein de la fédération Wallonie-Bruxelles des outils, des initiatives et projets, des ressources pour lutter contre le harcèlement, les écoles sont trop souvent seules et démunies pour faire face à ce phénomène. C’est pourquoi nous avons travaillé à redéfinir les conditions à offrir aux écoles pour leur permettre de déployer une action vraiment structurée, cohérente et durable", a expliqué la ministre.

A la suite d’échanges avec des spécialistes et sur base d’un diagnostic, la ministre a proposé au gouvernement d’adopter des orientations en matière de lutte contre le harcèlement et le cyber-harcèlement, à traduire dans un décret. La volonté est de voter le texte d’ici l’automne de manière à lancer un programme d’actions dès janvier 2023. Un appel à candidatures sera adressé aux écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles afin d’en sélectionner 200 dans un premier temps.

"Ce programme reposera sur des actions minimales à mettre en place, à savoir des cercles régulés de paroles, une formation du personnel et une procédure de signalement de faits. À côté de cela, des actions pourront être développées par les écoles sur base de leurs réalités propres", a précisé la ministre.

Madame Désir était en visite à l’athénée Guy Lang à Flémalle, l’un des 14 établissements d’enseignement secondaire organisés par la Province de Liège, où un projet pilote de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, dénommé P.E.S.H (Pour une Ecole Sans Harcèlement), a été initié. Ce projet ayant été intégré dans un projet européen baptisé FABAS (Fight Against Bullying At School), des partenaires de France, d’Italie, d’Espagne et de Lituanie y étaient reçus en vue d’échanger leurs expériences et bonnes pratiques.