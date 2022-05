Gros contrôles de police pour lutter contre le GSMau volant: gare à l’amende qui s’annonce plus salée

Conduire un véhicule requiert la plus grande concentration.Et pourtant, nombre d’automobilistes téléphonent ou consultent même leur smartphone en conduisant. Selon la police fédérale, 25% des accidents de la route sont causés par de la distraction au volant.Pour conscientiser les automobilistes, la police fédérale de la route organise, en collaboration avec 110 zones de la police locale, la première action nationale contre la distraction au volant. Celle-ci débutera ce mardi, pour se terminer 48 heures plus tard.Dans la ligne de mire des inspecteurs?L’usage du GSM au volant. Car le phénomène a déjà coûté la vie à plusieurs personnes. Et il constitue, depuis début mars, une infraction du 3edegré au code de la route, avec une amende de 174 € à la clef.