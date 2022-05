Le paiement électronique s’impose

Il n’y a pas de contrainte quant à la solution électronique. Ce peut être le traditionnel terminal pour les cartes de crédit ou de débit. Proposer le paiement uniquement via smartphone répond à l’exigence de la loi. Le plus simple est de s’inscrire auprès de l’application Payconiq by Contact. Elle fonctionne avec toutes les banques belges et les consommateurs peuvent la télécharger gratuitement. Le professionnel reçoit un QR Code qu’il peut multiplier si nécessaire. Le paiement s’effectue en scannant ce QR Code et en validant le montant.

Coût très variable

Le coût du paiement électronique est à charge du vendeur. La solution smartphone est la moins chère: 6 centimes par transaction sans limite de nombre ni de montant, hors restrictions de la banque. Le terminal pour cartes a un coût très variable selon la formule choisie (achat ou location, coût fixe ou à la transaction), estimé entre 50 et 100€ par mois.

Attention au point de vue commercial: si la carte bancaire est généralisée, le paiement par smartphone reste l’apanage des jeunes. Très apprécié par les moins de 25 ans, il est peu utilisé au-delà de 55 ans.