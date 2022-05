Vidéosurveillance publique: la Ligue des droits humains veut plus de transparence

Empruntant le chemin légal accessible à tout citoyen, le Ligue a adressé un courriel aux 287 communes et 82 zones de police de la FWB, formulant trois demandes: obtenir la liste des caméras fixes placées dans les lieux ouverts accessibles au public, examiner les autorisations et les analyses d’impacts relatifs à l’installation de ces caméras et, enfin, prendre connaissance des documents relatifs aux marchés publics.

Seules 103 des 369 communes et zones de police ont répondu dans un délai de 30 jours à la sollicitation de la LDH.

"Selon la Constitution belge et les différentes lois relatives à la publicité de l’administration, l’accès aux documents administratifs et les informations demandées constituent un droit", pointe la Ligue. Pourtant, en mai, seulement 80 communes (wallonnes, bruxelloises et communes à facilités) et 23 zones de police avaient répondu à la demande de la LDH, souligne cette dernière.

Plus particulièrement, l’association belge de défense des droits fondamentaux s’inquiète de la multiplication des caméras de surveillance dans l’espace public. Apparaissant sporadiquement à Bruxelles dans les années 1990, ce système s’est largement étendu dans la capitale en 2003 sous l’impulsion du gouvernement régional, selon la plateforme de revues en sciences humaines et sociales OpenEdition Journals. En 2015, pas moins de 796 (contre 192 en 2006) émaillaient les différentes zones de police bruxelloises.

Un choix de société

"La vidéosurveillance menace, de façon toujours plus importante, certains de nos droits fondamentaux, comme le respect de la vie privée, de la liberté de circulation, la limitation du pouvoir étatique, etc.", souligne la LDH, qui dénonce par ailleurs les coûts importants qui y sont associés et "leur relative inefficacité, attestée, sur la réduction de la criminalité".

"L’extension des techniques de surveillance nous met face un véritable choix de société." La Ligue craint ainsi que la multiplication de ces caméras ne prépare le déploiement de systèmes de reconnaissance faciale.

Un outil dont "la police belge a déjà illégalement fait usage en 2018" à l’aéroport de Zaventem, lors d’une phase de test, "et en 2021 par la police fédérale" avec le logiciel américain Clearview, accusé de récupérer massivement des photos numériques accessibles au public, notamment sur les réseaux sociaux, pour les mettre à la disposition des autorités répressives.

La police fédérale a cependant démenti toute utilisation de Clearview. En mars dernier, l’Organe de contrôle de l’information policière (COC, qui dépend du parlement) a néanmoins "ordonné" à la police fédérale de sommer l’entreprise américaine d’effacer les données de reconnaissance faciale fournies illégalement.

La Ligue des droits humains demande dès lors un moratoire sur la reconnaissance faciale. "Une proposition de résolution en ce sens est examinée au parlement fédéral, le temps qu’un débat démocratique puisse être organisé. Pour permettre à toutes les parties de participer à ce débat, les autorités se doivent d’être transparentes et de communiquer des informations complètes sur le déploiement de ces dispositifs de surveillance", conclut-elle.