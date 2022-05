La Belgique perd une place au classement européen établi par les organisations LGBTI+

Au moyen de cette Rainbow Map, l’ILGA réalise une évaluation annuelle de la législation et de la politique sur la diversité sexuelle et de genre dans 49 pays européens. Les pays sont évalués sur six catégories et reçoivent une note comprise entre 0 et 100%. Une nouvelle catégorie, sur l’intégrité physique des personnes intersexuées, a été ajoutée cette année.