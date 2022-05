La publicité pour les jeux d’argent bientôt restreinte: voici ce qui va changer, avec les 7 types de publicité interdits (analyse)

Selon le ministre de la Justice, la publicité pour les jeux d’argent incite activement les gens à jouer mais elle normalise également les jeux d’argent dans la société et joue un rôle important dans le recrutement de nouveaux joueurs. Avec pour conséquence que la pub pousse les joueurs à jouer de manière plus intensive et augmente le risque de rechute chez les joueurs dépendants. La publicité expose également les mineurs aux jeux d’argent, alors que cette activité leur est interdite.

Le principe de base du nouvel arrêté proposé?Seules les personnes qui veulent jouer et recherchent activement des informations sur les jeux de hasard seront à l’avenir confrontées à ces publicités. Un nouvel arrêté royal interdira - du moins s’il est approuvé - les principales formes de publicité pour les jeux de hasard et imposera des conditions strictes dans le cadre desquelles la publicité pour ces jeux reste permise.

"La nouvelle réglementation devrait faire en sorte que les joueurs problématiques soient le moins possible tentés de participer à des jeux de hasard et devrait protéger les mineurs contre le phénomène de normalisation des jeux d’argent", insiste-t-on au cabinet du ministre de la Justice.

Voici les formes de publicité qui pourraient être interdites

Alors, quels types de pub seront interdits, si l’arrêté royal devait être avalisé?Il s’agit des spots publicitaires à la télévision, à la radio et dans les salles de cinémas, mais aussi des annonces publicitaires et des publicités vidéo sur les sites Web, les canaux numériques et les plateformes de réseaux sociaux, des publicités dans les magazines et les journaux, des affiches publicitaires dans les espaces publics, des publicités personnalisées par mail, poste, services de messagerie, SMS ou réseaux sociaux, de tous les imprimés publicitaires ainsi que des jeux de démonstration gratuits pour attirer les clients.

Le sponsoring sportif disparaîtra et sera complètement interdit à partir du 1er janvier 2025.

Voici les formes de publicité qui seraient toujours autorisées

Seules les formes de publicité suivantes seraient encore autorisées pour les jeux de hasard: (1) sur les sites Web et les comptes de réseaux sociaux propres aux sociétés de jeux de hasard, mais sans possibilité d’interaction et avec des messages vidéo d’une durée maximale de cinq secondes, (2) à l’intérieur de l’établissement de jeux physique lui-même, (3) la marque et le logo sur la façade d’un établissement de jeux de hasard, (4) sur une page Web avec des résultats de recherche après avoir saisi des termes de recherche liés aux jeux de hasard, (5) la publicité accidentelle passant dans des reportages vidéo à l’occasion d’événements sportifs et (6) le placement de produit dans des programmes télévisés non spécifiquement destinés au marché belge. De même (7), le sponsoring sportif disparaîtra et sera complètement interdit à partir du 1er janvier 2025 .

Les pubs pour les jeux de hasard ne peuvent pas utiliser des personnes physiques ou des personnages fictifs.

Outre la liste des formes de publicité interdites et autorisées, l’arrêté royal énonce également un certain nombre de règles éthiques générales auxquelles sont soumises les formes de publicité pour les jeux de hasard encore autorisées. Par exemple, les pubs pour les jeux de hasard ne peuvent pas utiliser des personnes physiques ou des personnages fictifs. "Des personnalités connues telles que des sportifs, des acteurs ou des influenceurs contribueraient ainsi à la perception d’une image positive des jeux de hasard. Or, les jeux de hasard ne sont pas sans danger pour les personnes souffrant d’une dépendance au jeu et pour les mineurs en particulier", précise le cabinet du ministre de la Justice.

De plus, les publicités pour les jeux de hasard ne peuvent plus être personnalisées et ne peuvent pas s’adresser à des groupes cibles vulnérables tels que les mineurs, les personnes ayant un comportement à risque face aux jeux de hasard ou les personnes exclues des jeux de hasard par la loi. Ces pubs doivent également toujours mentionner l’âge minimum ainsi qu’un message de prévention. Toute violation de l’arrêté royal peut entraîner des amendes administratives infligées par la Commission des jeux de hasard et/ou des poursuites pénales avec comme sanction des amendes et des peines de prison.

À partir du 1er octobre, les agences de paris seront également tenues de vérifier si un client figure ou non sur la liste EPIS (la liste noire de la Commission des jeux de hasard) et de lui refuser l’accès si tel est le cas.

Récemment, le ministre Van Quickenborne avait déjà pris l’initiative de réglementer strictement l’offre de paris dans les librairies afin de lutter contre les agences de paris obscures et les librairies fictives. À partir du 1er octobre, les agences de paris seront également tenues de vérifier si un client figure ou non sur la liste EPIS (la liste noire de la Commission des jeux de hasard) et de lui refuser l’accès si tel est le cas. Le projet d’arrêté royal limitant la publicité pour les jeux de hasard est maintenant soumis à la Commission européenne. Après l’avis du Conseil d’État, il sera élaboré davantage en vue d’une entrée en vigueur avant la fin de l’année.

"L’industrie du jeu fait de plus en plus de profits dans notre pays aux dépens des personnes souffrant d’une dépendance aux jeux", a déclaré lundi le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. "Chaque jour, nous sommes noyés par des publicités pour les jeux de hasard qui encouragent ces addictions, y compris chez les jeunes. Plus de 100.000 personnes sont susceptibles d’avoir une dépendance aux jeux de hasard et un tiers d’entre elles ont une dépendance grave. Le nombre de personnes figurant sur la liste EPIS est énorme. Pour elles, le mal est généralement déjà fait, avec d’énormes conséquences financières, psychologiques et sociales. C’est pourquoi nous limitons sévèrement la publicité pour les jeux de hasard. Le principe est désormais que seules les personnes qui veulent jouer et recherchent elles-mêmes activement des infos sur les jeux de hasard seront à l’avenir confrontées aux publicités pour les jeux de hasard."