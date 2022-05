Des logopèdes manifestent à Bruxelles pour réclamer la revalorisation de leurs honoraires

Des messages comme "On leur donne la voix, entendez la nôtre!", "La logo est K.-O., plus les moyens de vous faire parler" et "Les patients payent le prix" étaient aussi lisibles sur des pancartes. Des discours ont été prononcés.

Les logopèdes demandent que leurs honoraires, actuellement fixés à 28,33 euros par séance de minimum 30 minutes, soient augmentés à 33,40 euros, au moyen d’une revalorisation du budget alloué au secteur. Ce montant a été décidé début janvier par la commission de convention des logopèdes.

Les logopèdes ont refusé de signer une nouvelle convention sans que leurs honoraires soient revus à la hausse. En conséquence, ils fixent depuis début janvier librement leurs tarifs et les patients se font rembourser sur base des 28,33 euros mentionnés sur la dernière convention signée des logopèdes, qui les lie aux organismes assureurs au niveau de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami).

"On a des charges pour les déplacements, le temps de préparation des séances, l’administratif, les contacts avec les autres prestataires de soins, l’établissement des objectifs thérapeutiques ou encore les formations et on a encore les charges du cabinet: l’énergie, les loyers...", a détaillé Annabelle Duval, représentante de l’UPLF.

"Des logopèdes ont augmenté leurs honoraires à 33,40 euros et ce sont les patients qui supportent cette augmentation, ce que l’on dénonce". Elle lance aujourd’hui un appel au ministère fédéral de la Santé pour que des négociations soient menées.

"On a des arrêts, chaque semaine, dans tout le pays, et on le ressent fortement depuis un an car les logopèdes qui continuent à travailler sont surchargés d’appels auxquels ils ne peuvent plus donner directement suite", poursuit Annabelle Duval. "Des patients doivent parfois attendre quatre à huit mois avant de pouvoir entamer un suivi".