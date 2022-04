Pouvoir d’achat: la gauche met la pression pour de nouvelles mesures pour, De Croo répond

"Putain, putain, c’est vachement bien, nous sommes enfin tous des politiciens responsables", a lancé Marie-Colline Leroy (Ecolo), paraphrasant le chanteur Arno, disparu samedi dernier. Mais "il reste des défis à relever: augmenter les salaires, réduire les inégalités, faire contribuer les plus riches, offrir à nos aînés une vie décente."

Le coup de pression est aussi venu du PS. Le député Malik Ben Achour, à la suite de son président de parti Paul Magnette sur La Première, a ainsi appelé à "taxer les patrimoines de plus d’un million d’euros". "Cela rapporterait 3 milliards d’euros pour relever les bas et moyens salaires de 100 euros par mois", a-t-il lancé.

Les sorties sur les contributions des plus riches ont été applaudies sur les bancs du PTB (opposition). Raoul Hedebouw a toutefois dit craindre un "effet 1er mai", avec des annonces non suivies de décisions. "Allez chercher l’argent là où il est, ce n’est pas un slogan, c’est de la politique", a ajouté le député communiste.

"Ce n’est pas un moment 1er mai", a rétorqué Melissa Depraetere (Vooruit). "Pouvez-vous démontrer ce que vous faites avec le PTB? ", a-t-elle réagi.

Les libéraux, aussi dans la majorité, ne se sont pas exprimés.

Dans sa réponse, le Premier ministre Alexander De Croo a estimé que ces questions ressemblaient à un "exercice pour les discours du 1er mai". "Ce n’est pas le moment des idées, mais d’une politique réfléchie, une politique qui protège et qui est durable", a-t-il déclaré. Il a également souligné que son gouvernement n’avait pas attendu la crise pour prendre des mesures et a aussi défendu l’indexation automatique des salaires et des allocations. "Certains pays négocient encore aujourd’hui des mesures de pouvoir d’achat. Cela fonctionne automatiquement pour nous et pour tout le monde."