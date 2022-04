Hépatites inexpliquées chez des enfants: l’agence européenne des maladies «préoccupée»

"Considérant l’étiologie (la cause de la maladie, ndr) inconnue, la population pédiatrique affectée, et l’impact potentiellement grave, cela constitue à ce stade un événement de santé publique préoccupant", indique le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) dans sa première estimation publique des risques depuis l’apparition de la maladie.