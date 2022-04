Il y a des pénuries mondiales sur certains produits et la Belgique n’est pas épargnée, indique Nicolas Echement, porte-parole de l’Association pharmaceutique belge (APB).

Face à cette situation, les principales explications sont à trouver dans la combinaison des multiples virus ces dernières semaines. Entre le Covid-19, la grippe et les maux de l’hiver, de nombreux Belges se sont retrouvés à en consommer une très grande quantité pour lutter contre la fièvre, les maux de tête ou les courbatures, ce qui a pu provoquer une certaine tension sur le marché.

À cela vient s’ajouter une production trop restreinte de ces médicaments par les entreprises pharmaceutiques, une conséquence de la pandémie de coronavirus. Celles-ci ont en effet basé leur planification de production sur les chiffres de vente des deux années précédentes, lors desquelles les gens ont eu moins de contacts entre eux, gardé plus de distance et porté des masques buccaux. Il y a donc eu moins de maladies infectieuses et moins besoin d’analgésiques.

La pénurie de sirops Perdolan et de Nurofen est temporaire et devrait prendre fin au mois de juin. Il existe en outre de nombreuses alternatives d’autres marques ou dans la gamme de ces deux marques, soulignent les pharmaciens.