Les Belges plus inquiets des prix de l’énergie que du Covid-19

Le Covid-19 n’est plus au cœur des craintes, les sujets qui préoccupent plus fortement les Belges sont les prix de l’énergie (68% des sondés), la guerre en Ukraine (60%) et le changement climatique (43%). Le Covid-19 est un sujet de préoccupation principale pour 19% des plus de 13.000 répondants et répondantes.