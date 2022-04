Guerre en Ukraine: voici 9 gestes simples pour réduire la dépendance énergétique

Selon l’Agence internationale de l’énergie, "en suivant toutes les recommandations de ce plan, un ménage moyen de l’UE pourrait économiser en moyenne près de 500 euros par an". "Si tous les citoyens de l’UE suivaient ces conseils chez eux et sur leur lieu de travail, cela économiserait 220 millions de barils de pétrole par an et environ 17 milliards de mètres cubes de gaz naturel", communique-t-elle jeudi.