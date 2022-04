Les prix de l’essence 95 RON E5 et de l’essence 95 RON E10 atteindront ainsi respectivement 1,8370 euro le litre (-0,037 euro) et 1,7640 euro le litre (-0,043 euro).

Quant aux prix de l’essence 98 RON E5 et de l’essence 98 RON E10, ils reculeront de respectivement 0,037 et 0,036 euro, à 1,8710 et 1,8260 euro le litre.

En revanche, les prix du gasoil diesel (application chauffage) sont encore en hausse: à 1,1749 euro le litre (+0,008 euro) pour une commande de moins de 2.000 litres et à 1,1430 euro le litre (+0,008 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.

Déjà ce mardi, les prix du gasoil diesel de chauffage étaient annoncés à la hausse.