Attention avec la drogue au volant: vous avez 3 fois plus de risques de vous faire prendre par la police

Un cas qui n’est pas isolé quand on sait que le nombre d’accidents de la route dus à la consommation de drogues ne cesse d’augmenter. En 2020, 913 accidents dans lesquels un conducteur a été pris sous l’influence de drogues ont été enregistrés dans notre pays, contre 889 en 2019 et 685 en 2018. Une tendance qui tend à se poursuivre si l’on en croit les chiffres du début de l’année dernière. Lors du premier semestre de l’année dernière, la police a déjà enregistré 547 accidents de la circulation causés par la consommation de drogues, dont 6 mortels. En comparaison, en 2020 et 2019, il y a eu respectivement 8 et 6 tués dus à la conduite sous l’influence de drogues, mais à chaque fois sur l’ensemble de l’année.

Au vu de l’actualité, mais aussi des études montrant que la consommation de drogues multiplie jusqu’à 30 fois le risque d’accident entraînant des pertes humaines ou des dommages corporels, le vice-premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne souhaite augmenter fortement la probabilité de se faire prendre et réduire le nombre de victimes de la route. Il a ainsi annoncé que 100.000 tests salivaires seront mis à la disposition de la police (80% sont destinés à la police locale et 20% à la police fédérale) cette année, dans le cadre de la lutte contre la conduite sous l’influence de drogues. Il s’agit du double de tests par rapport à 2021 et du triple par rapport à 2020. L

15 jours de retrait de permis de conduire

Comme mesure préventive, le parquet retire toujours le permis de conduire pendant 15 jours en cas de test salivaire positif. Si l’analyse en laboratoire indique qu’il s’agit d’un faux positif, ce qui est possible mais rare, le permis de conduire est restitué. En cas d’analyse de salive positive, la loi prévoit une citation devant le tribunal de police et une transaction est exclue. L’usage de drogues dans la circulation est puni d’une interdiction de conduire d’un mois minimum à cinq ans maximum et d’une amende de 1.600 euros à 16.000 euros. Le juge a également la possibilité de prononcer une interdiction de conduire à vie, par exemple s’il s’avère qu’un conducteur souffre d’un problème de dépendance persistant et qu’il n’est pas en mesure de présenter des tests urinaires négatifs lors du procès.

"Il faut augmenter la probabilité d’intercepter les conducteurs sous influence", insiste Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice.La mise à disposition de tests salivaires supplémentaires "nous permettra d’avoir une meilleure idée de l’ampleur réelle de la consommation de drogue dans la circulation et de tripler le risque de se faire prendre".