«Je m’attends à beaucoup plus de morts dans des incendies domestiques»: Marc Gilbert pointe le manque d’argent des Belges

« Je m’attends à une augmentation significative du nombre de décès cette année », explique le colonel Marc Gilbert. La raison? La crise actuelle, pardi! « Les citoyens n’ont plus les moyens de prendre des mesures préventives, ils n’investissent plus dans l’achat ou le renouvellement d’un détecteur d’incendie, dans l’entretien de leur chaudière. Le manque d’argent joue sur la sécurité, c’est indéniable. » Il le constate tous les jours. Surtout que « la plupart des incendies surviennent au domicile de personnes précarisées, qui préfèrent utiliser la pile du détecteur dans le jouet du gamin ». Pour le colonel, « si le gouvernement ne prend pas des dispositions, on ne parviendra pas à diminuer le nombre de morts dans des incendies ». Un constat qui fait froid dans le dos.

Selon le colonel Marc Gilbert, « les personnes perdent la vie principalement dans des incendies d’origine électrique ». Il nuance néanmoins ses propos. « Parce que quand on ne sait pas d’où provient le sinistre, on dit que c’est d’origine électrique alors que ce n’est probablement pas le cas. » Peu de personnes le savent, mais un logement doit faire l’objet d’une inspection au niveau du système électrique en moyenne tous les vingt ans. Et ce, par un organisme agréé. Pourtant, 70 à 80% des propriétaires n’ont pas fait vérifier leur installation électrique, selon le colonel Gilbert.

L’entretien de sa chaudière est, lui, obligatoire chaque année. Sauf que là aussi peu de personnes s’en préoccupent. La raison est, là aussi, financière. Les temps sont durs, et le budget des ménages calculé au plus juste. Dans ce contexte, le contrôle de la chaudière est l’une des premières dépenses à passer à la trappe.

Si les incendies domestiques font toujours plus de morts chaque année, c’est le plus souvent du fait de négligences. « Il peut s’agir de montages électriques approximatifs mais le plus souvent il s’agit d’une utilisation qui pose problème. C’est régulièrement le cas avec des cheminées qui, parce que l’hiver a été doux, n’ont pas été ramonées tous les ans. Ou celui des multiprises sur lesquelles sont branchés trop d’appareils. Puis les gens utilisent de plus en plus des bougies qu’ils ne surveillent pas, qu’ils oublient et qu’ils placent près de leurs tentures ou de leur fauteuil. Avec pour conséquence que le débute d’incendie tourne parfois à la catastrophe », se désole le colonel Marc Gilbert.

Un autre constat qu’il pose concerne les friteuses. « Nous expliquons régulièrement comment éteindre un début de feu de friteuse, mais les personnes, même celles du métier, ont tendance à utiliser de l’eau pour éteindre n’importe quel incendie, ce qu’il ne faut surtout pas faire. » Prenez un torchon, une serpillière ou un linge et humidifiez-le (il épousera mieux le récipient et étouffera mieux le feu). Recouvrez le récipient en feu à bout de bras.

Toujours au niveau des sinistres domestiques, les pompiers sont régulièrement confrontés à des incendies dus à des personnes qui fument au lit et qui s’endorment. « Le feu de matelas se termine ensuite en incendie complet. »

Surviennent aussi des incendies liés aux nouvelles technologies. Les GSM rechargés en pleine nuit provoquent des départs de feu. « Nous constatons un développement de ce type de sinistre de plus en plus régulier. »

Marc Gilbert salue l’obligation légale entrée en vigueur en 2004 d’avoir un détecteur de fumée, tout en déplorant que depuis, "sur le terrain, on constate que les conditions ne sont pas respectées, que dans 50% des cas il n’y a pas de détecteur et si détecteur il y a, il n’y a plus de pile. Et pour cause, il n’y a aucun contrôle en la matière." Pourtant, cela va de la sécurité de tous.

L’an dernier, huit jeunes, 25 adultes, 15 personnes âgées (65+) et deux personnes dont l’âge n’est pas connu, sont morts dans des incendies d’habitation.

Le Hainaut fait le bilan le plus lourd avec 12 morts, suivi de Bruxelles (6), de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de Liège (5), de la province d’Anvers et du Limbourg (4).

En 2022, le compteur s’élève déjà à 21 victimes dont cinq jeunes de moins de 18 ans.