Quand la bise fut revenue

Au plus fort de la pandémie, je me suis demandé souvent si on se ferait à nouveau des bisous pour se dire bonjour.

Dans la famille, c’est revenu très vite, comme s’il fallait effacer toutes les distanciations. Au boulot, ce n’est revenu partiellement: certaines personnes qui n’étaient pas fans à la base, préfèrent maintenant entrechoquer les poings, dans des "checks" à la Barack Obama. Moi qui préfère la bise, je devrais me faire imprimer un t-shirt "Bise, excepté rhume, grippe, herpès labial et gastro", c’est plus sûr.

Mais avec les personnes qu’on a rencontré plus récemment, c’est compliqué. Le bonjour de loin, à la flamande, passe assez mal en Wallonie. Et mes petits camarades de classe du lundi me saluent désormais d’une poignée de main… et je déteste ça. La main, c’est plein de microbes, et comme en plus, on est à un cours de menuiserie, c’est plein de poussière! Mais quand on n’a pas pris l’habitude des bisous, c’est embarrassant d’avancer sa tête près de celle d’un autre être humain. Embarrassant d’embrasser? Fichue pandémie!

DANS L’ACTU

La motivation au boulot, ce n’est pas seulement l’argent

Le travail, c’est la santé, et l’argent ne fait pas le bonheur…Et en ce qui concerne le travail, l’argent n’est pas forcément non plus la motivation première: desexplicationsplutôt que des dictons!

Comment rééduque-t-on les personnes aphasiques?

L’aphasie est un trouble méconnu, parce que ceux qui en souffrent ne savent pas parler.Bruce Willis met fin à sa carrière, mais la vie des aphasiques peut s’améliorergrâce à la rééducation.

Les voitures électriques? Trop chères pour les Belges

Le Belge est en moyenne plutôt attiré par les voitures électriques. ©-©Grigory Bruev – stock.adobe.com

Les Belges sont assez enthousiastes à propos des voitures électriques…sauf à en ce qui concerne le prix.

EN PRATIQUE

Une mare au jardin

Nettoyer les feuilles mortes, refaire quelques plantations…ce ne sera pas pour ce week-end, il fait trop froid! ©-

Marre d’être à l’intérieur?Installez une mare au jardin. Nos conseils pratiques pour que la mare soit belle et riche en biodiversité,en quatre points et en vidéo, par le spécialiste Marc Knaepen.

Comment s’entendre avec ses voisins?

On peut avoir une magnifique maison…mais si on ne s’entend pas avec ses voisins, on y vit l’enfer. Thierry Denis, inspecteur principal à Namur, responsable de plusieurs agents de quartier,nous livre ses clés.

Vrai ou faux des idées préconçues sur la course à pied

Parfois, les conseils que l’on donne pour courir sont à côté de la plaque.Vérifiez! ©Shutterstock

Depuis que vous êtes inscrit à "Je cours pour ma forme", les conseils de tout type pleuvent? Voici notre décodage en dix pointsdes idées préconçues.

COUPS DE COEUR

Sous les échafaudages, un joyau du patrimoine

Palais de Justice Bruxelles ©ÉdA Mathieu Golinvaux

On peut visiter le palais de justice, sa salle des pas perdus…Si vous allezvisiter les serres de Laeken, pourquoi pas faire le doublé?

Le retour de Gaston Lagaffe est illégal

Isabelle Frankins’oppose en justicecontre le retour de ce personnage en BD, 30 ans après le dernier album et la disparition de son créateur il y a 25 ans.

Les déchets ramassés de façon moins bruyante: un camion poubelle électrique

Pendant une semaine , c’est un camion électrique qui a ramassé les poubellesà Liège, avant de partir en test aux Pays-Bas. Un projet d’avenir?

Bientôt un crématorium pour animaux de compagnie

Une crémation pourrait rendre le décès des animaux de compagnie moins douloureuse. ©-heymans

La commune de Rencheux, en province de Luxembourg, pourrait prochainement accueillir uncrématorium pour les animaux de compagnie, qui devrait réaliser 2 à 3 crémations par semaine.