Covid: les voyageurs vaccinés n’ont plus besoin de test pour le Brésil

Pour les Brésiliens ou les étrangers résidents au Brésil, la preuve de vaccination ne sera pas nécessaire.

Pour les voyageurs non vaccinés, un test de dépistage négatif au Covid-19 réalisé un jour avant le départ devra être présenté, mais l’obligation de quarantaine pendant 14 jours est supprimée.

En outre, la contrainte de remplir un questionnaire de santé, instaurée en décembre 2020, disparaît également pour les voyageurs.

Le Brésil est l’un des pays qui a été parmi les plus affectés par la pandémie dans le monde avec 660.000 décès, un bilan dépassé seulement par les États-Unis.

Le nombre de morts et de contamination a toutefois énormément diminué à mesure que les Brésiliens ont été vaccinés, 75% des 212 millions d’habitants ayant désormais un schéma vaccinal complet et les décès quotidiens se réduisant à environ 200 contre 3.000 au pire moment de la crise sanitaire il y a un an.