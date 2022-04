Comment réagir quand un enfant se fait un crin?

1. L’absence de commotion cérébrale

La première chose à vérifier, pour les parents, c’est que l’enfant est conscient et n’est pas commotionné, "qu’il pleure ou crie tout de suite" traduit l’urgentiste en chirurgie que nous avons contactée à l’hôpital de la Citadelle (Liège). Les autres signes de la commotion cérébrale étant les vomissements ou un comportement anormalement calme (amorphe, somnolent).

2. Est-ce que ça saigne fort?

Quand la blessure saigne abondamment, l’urgentiste recommande de la comprimer avec un linge propre pendant 5 à 10 minutes "des vraies minutes, montre en main!" précise-t-elle. Un saignement en nappe est un signe d’une lésion veineuse, un saignement en jet d’une lésion artérielle.

Comprimer est la consigne numéro 1, mais avec quelque chose de propre, qui ne laissera pas des petits morceaux dans la plaie: pas de mouchoir en papier, d’essuie tout ni d’ouate.

3. La plaie est-elle sale?

Si la plaie est sale, il faut d’abord la laver. De l’eau et du savon, ou du liquide physiologique sont parfaits pour nettoyer la plaie. Il faut ensuite désinfecter la plaie.De nombreux parents montrent une préférence pour les produits qui ne laissent pas une coloration persistante (contrairement à l’éosine, bien rouge). On peut désinfecter à l’isobetadine, ou avec une solution de chlorhexidine

Les petites flapules de sérum physiologique, que vous utilisez parfois pour le nez des enfants, son parfaites. "Mais oubliez l’eau oxygénée.Quant à l’éther, qui n’est pas un désinfectant…Et en plus, un vieux flacon d’ether pourrait contenir des bactéries." Elle insiste: surtout, ne jamais utiliser de la poudre cicatrisante, qui fait des gros amas… Et il faudra de toute façon l’enlever pour pouvoir suturer.

Si l’enfant est tombé dans le sable ou les gravillons, il faudra nettoyer la plaie à la brosse à dents (propre, bien sûr). Préparez-vous mentalement, il faudra être fort. Plutôt que de faire ça -mal – vous-même, laissez la tâche au service des urgences, car le personnel peut utiliser des solutions qui rendront l’opération de nettoyage beaucoup moins pénible pour l’enfant: une solution TAL à appliquer sur la plaie pour réaliser une anesthésie de surface, une anesthésie locale classique (piqûre) ou masque de MEOPA (mélange équimolaire oxygène protoxyde d’azote).

4. On suture ou pas?

Si la plaie est microscopique, pas besoin de consulter."Le cuir chevelu saigne beaucoup", remarque notre urgentiste."Mais parfois, au moment de recoudre l’enfant, on cherche sur tout le crâne pour retrouver la plaie, tellement elle est petite! Un saignement impressionnant n’est pas synonyme de lésion grave"

Pour les plaies superficielles, l’hôpital peut suturer avec une colle biologique. L’avantage, c’est qu’il n’y a pas besoin d’anesthésie locale: l’enfant ne ressent qu’un léger pincement.Et après, il n’y a pas besoin d’enlever les fils. "Mais on n’utilise pas systématiquement la colle avec les enfants: ce n’est possible que si la blessure n’est pas profonde, si elle est linéaire et si elle ne saigne pas." Pour pouvoir être recollée, la plaie doit faire moins de 5 cm.

La position de la plaie rend parfois aussi la colle inappropriée: pas de colle près des yeux, pas de colle pour une plaie verticale sur le front "parce que les mouvements naturels du front, qui suivent les rides horizontales (les rides de mimiques même chez les enfants) ne permettent pas à la suture de tenir sans points". Même problème sur le menton, qui est une zone de tension: il est nécessaire dans ce cas de réaliser une suture profonde, qui soit suffisamment solide.

La forme de la plaie peut aussi rendre des points de suture nécessaires: en zig-zag, en étoile, c’est inévitable. On peut alors choisir d’utiliser des fils résorbables, qui disparaissent tout seuls, qui ne nécessitent pas d’être enlevés: une épreuve de moins pour l’enfant.

On peut être tenté de jouer à l’apprenti docteur avec les stéri strips qu’on a la maison. "Je préfère les utiliser pour appuyer une suture.Ce n’est pas en première intention" dit le médecin.

Attention, pour lesmorsures, quelles que soient la forme, la taille et la profondeur, il faut montrer la plaie à un médecin, au cabinet du Médecin traitant ou à l’hôpital.

5. Quand soigner la plaie?

Laver et désinfecter la plaie, c’est tout de suite.

Si la plaie est importante, plus vite on suture, mieux c’est. Techniquement, on a six heures pour suturer, voire un peu plus… mais après, c’est moins bien: non seulement cela augmente le risque d’infection, mais en plus le geste est plus conséquent: il faut réséquer les berges de la plaie pour la refermer…Le genre de choses dont on se passe volontiers quand il faut soigner un enfant ou un adulte.

6. Service des Urgences ou Médecin traitant?

Les médecins traitants ont toutes les compétences requises, et souvent le matériel requis pour suturer les plaies.Mais pour soigner un enfant dont la plaie nécessite une suture, il faut peser le pour et le contre: certes, le petit connaît déjà le docteur, et sera en confiance.

Mais avec un enfant qui hurle et se débat, il vaut parfois mieux penser à l’hôpital, où une infirmière pourra seconder le médecin, et où des techniques complémentaires (TAL ou MEOPA) peuvent être utilisées. Le MEOPA, par exemple, agit non seulement comme antalgique, mais aussi comme anxiolytique…Il peut clairement apaiser l’enfant, et rendre la suture et son souvenir moins traumatisants.