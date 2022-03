80% des accidents impliquant des 2 roues ont lieu entre avril et septembre

Quand un deux-roues, usager plus vulnérable, entre en collision avec un autre usager, celui-ci est un automobiliste dans 8 cas sur 10, rappelle l’AWSR à quelques jours des vacances de printemps et alors que la belle saison commence, amenant beaucoup de gens à ressortir leur vélo ou leur moto.

Beaucoup d’enfants et adolescents sont adeptes du vélo et ce sont eux qui seront particulièrement présents sur les routes pendant les vacances. Or, près d’une victime mineure de la route sur 10 est un cycliste alors que la proportion n’est que de 1 sur 20 pour les adultes, met en garde l’Agence.

L’AWSR remet donc en mémoire à cette occasion quelques bons réflexes tels que garder ses distances, veiller à communiquer clairement ses intentions avant une manœuvre et porter un casque.