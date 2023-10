Turquie: 16 à 30 ans de prison pour l'époux et les parents d'une fillette mariée de force

Le cas de H.K.G. avait aussi mis en lumière les pouvoirs et privilèges dont bénéficient les confréries musulmanes sous le gouvernement islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan. Selon l'acte d'accusation, les accusés avaient pu échapper à une première inculpation lorsqu'un médecin ayant reçu H.K.G. quand elle avait 14 ans avait signalé aux autorités un abus sexuel sur mineur.

Un mariage religieux

La loi turque stipule qu'un mineur ne peut contracter un mariage qu'à partir de 16 ans, dans des "conditions exceptionnelles" et après décision d'un tribunal, ou à partir de 17 ans avec l'accord des parents. H.K.G. avait été forcée à l'époque à un mariage religieux, sans valeur légale en Turquie.

Des organisations de défense des droits des femmes, qui ont suivi de près le procès, ont dénoncé les "abus" causés par les confréries religieuses. "Par le biais des confréries et des communautés religieuses, on abuse des croyances des gens", a affirmé Fidan Ataselim, secrétaire générale de la plateforme féministe "We Will Stop Feminicides".