Des images impressionnantes après la tempête Babet en Écosse: le sol d'une forêt soulevé (vidéo)

C’est une scène surréaliste qui s’est déroulée dans une forêt écossaise samedi 21 octobre. Alors que David Nugent-Malone promenait son chien dans les bois, le sol de la forêt s’est soudainement soulevé.

Plusieurs morts

De fortes pluies et des vents violents secouent une vaste zone allant de l'Irlande au nord de l'Écosse depuis mercredi et une alerte rouge, en vigueur en Écosse initialement jusqu'à vendredi midi, a été prolongée jusqu'à samedi par l'agence nationale de météorologie.

La tempête Babet doit aussi toucher d'autres régions du Royaume-Uni et les services météorologiques ont émis une alerte à la vigilance orange pour plusieurs régions du nord et du centre de l'Angleterre, et pour le nord du Pays de Galles à partir de vendredi midi et jusqu'à samedi matin.

Le nord-est de l'Écosse est particulièrement touché, et le corps d'une femme de 57 ans a été retrouvé dans une rivière dans la région côtière d'Angus, entre Édimbourg et Aberdeen, a indiqué la police jeudi soir.

Un homme de 56 ans est également mort jeudi soir, lorsque son véhicule a été heurté par un arbre près de la ville de Forfar, dans la même région, a confirmé vendredi matin la police.