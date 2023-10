Conflit israélo-palestinien: la guerre devrait être "la dernière" à Gaza, selon le ministre israélien de la Défense

"Cela prendra un mois, deux mois, trois mois et à la fin il n'y aura plus de Hamas. Avant que le Hamas ne rencontre nos blindés et notre infanterie, il va connaître les bombes de l'armée de l'air. Et selon moi, vous savez faire cela de façon létale, précise et qualitative comme vous l'avez prouvé jusqu'à présent", a-t-il ajouté.

Depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre sur son territoire, Israël s'est juré "d'anéantir" le mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza, classé organisation "terroriste" par les Etats-Unis, l'Union européenne.