"Dès aujourd'hui nous allons augmenter les frappes (...)", a indiqué le général Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne.

"Nous allons entrer dans les prochaines phases de la guerre dans les conditions qui seront optimales pour nous", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse retransmise en direct à la télévision.

Le général Hagari a également confirmé la présence d'au moins 210 otages dans la bande de Gaza, pour la plupart des Israéliens.

Plus tôt samedi, plusieurs responsables de l'armée israélienne ont visité les troupes sur le front, insistant sur la préparation des forces armées à une possible intervention terrestre dans la bande de Gaza.

"Nous allons entrer dans Gaza, nous allons le faire pour un but opérationnel, détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas et nous allons le faire de manière professionnelle", a déclaré lors d'une revue des troupes le chef d'état-major Herzi Halevi.

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël par des combattants du Hamas depuis le 7 octobre, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations le jour de l'attaque menée à partir de la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la création d'Israël en 1948.

Dans la bande de Gaza, au moins 4.385 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements incessants menés en représailles par l'armée israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas. Il s'agit de la campagne militaire israélienne la plus meurtrière contre Gaza depuis le retrait unilatéral israélien du territoire en 2005 après 38 ans d'occupation.