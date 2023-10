Conflit israélo-palestinien : 50 célébrités américaines appellent Joe Biden à demander un cessez-le-feu

"Plus de 5.000 personnes ont été tuées au cours de la dernière semaine et demi - un nombre que quiconque doté de conscience sait catastrophique. Nous pensons que toute vie est sacrée, sans distinction de religion ou d’ethnie, et nous condamnons les meurtres de civils palestiniens et israéliens", selon le texte publié par l’organisation Artists4ceasefire.org.

"Nous pensons que les États-Unis peuvent jouer un rôle diplomatique crucial pour mettre fin aux souffrances", ajoutent les signataires.

Cette lettre intervient un jour après que M. Biden a demandé au Congrès de consacrer 105 milliards de dollars à l’aide militaire en faveur d’Israël et de l’Ukraine. Quelque 14 milliards de dollars iraient à Israël, dont 10,6 seraient consacrés à l’armement. Une autre partie de l’argent, soit 9 milliards de dollars, seraient utilisés pour répondre à des crises humanitaires internationales, y compris dans la bande de Gaza.

Le conflit israélo-palestinien a pris une tournure encore plus dramatique depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a attaqué Israël, tué plus de 1.400 personnes et pris 203 otages. Côté palestinien, les représailles de l’armée israélienne ont depuis lors fait plus de 4.100 morts dans la bande de Gaza, dont au moins 1.500 enfants.